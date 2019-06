De sorpresa a realidad: ¡Deportivo Pasto finalista de la Liga!

Con un lapidario tres goles a cero, el Deportivo Pasto le ganó al Unión Magdalena y de paso consiguió llegar una vez más a la gran final, para disputar el título. El triunfo se obtuvo por los goles logrados de Carlos Daniel Hidalgo, Jown Cardona y Ray Vanegas.

En el primer tiempo, la sorpresa la da el técnico Alexis García al definir una nómina con una doble línea de tres y un jugador de enganche y cuatro delanteros, en procura de abrir el marcador en el menor tiempo posible, mientras tanto Harold Rivera quien dirigía su último partido estableció un esquema de uno, cuatro, dos, tres, uno para tratar de evitar sorpresas en la altura de Ipiales.





Pasto con la ilusión de ganar el partido y soñar con la final, abre el marcador a los seis minutos, en una jugada de conjunto, permitiendo la recuperación del balón en el medio campo y es Daniel Giraldo el encargado de hacer el centro para que sea Carlos Daniel Hidalgo, quien abrió el marcador.





El conjunto bananero se repliega para evitar más goles y logra cerrarse y obliga a los pastusos a retroceder el juego, e iniciar el juego desde Neto Volpi y tratar de abrir el cerrojo del Magdalena, que trata de llegar sin ninguna profundidad.





El Pasto trata de abrir las bandas, pero no logra llegar al pórtico de César Giraldo; baja la intensidad de juego, hasta que al minuto 44 nuevamente el Pasto logra el segundo tanto, jugada que la inicia Carlos Daniel Hidalgo, pasa a José Ortiz y entrega a Jown Cardona, para que consiga el segundo tanto, con un fuerte tiro de izquierda.

En el estadio Municipal de Ipiales, todos prendidos del radio escuchando y conociendo el resultado en Bogotá de Millonarios con América y baja el entusiasmo por la derrota de los americanos, para darle hasta este momento la clasificación al conjunto embajador.





En segundo tiempo, el Union Magdalena hace dos cambios y trata de sorprender y se encuentra con un Pasto serio y bien plantado en el terreno de juego; en los primeros minutos, se registra juego fuerte para tratar de bajar el ritmo de los pastusos, cuando la algarabía estalló en el estadio al conocer que los americanos alcanzaban el empate, tan anhelado por todos. En este momento todos eran escarlatas.





A los once minutos ingresa Ray Vanegas en reemplazo de Mariano Vásquez, quien sale golpeado, y los aficionados al paso por la pista atlética corearon su nombre por varios segundos. Pasto juega bien y conociendo el resultado en Bogotá, tienen más interés para dominar a los bananeros, que se ven sorprendidos en todos los lados.



Pasto administra bien y Magdalena no supera y nuevamente en jugada de conjunto al minuto 26 Henry Rojas no permite que el balón salga y envía al centro para que Ray Vanegas consiga el tercer tanto, cuando nuevamente el estadio Municipal, los aficionados saltan de emoción al saber el resultado en Bogotá, para llegar a la gran final.



Los quince minutos finales, fue una sola fiesta, los aficionados de, animando al equipo para que consiga más goles y al final, esperaron hasta que termine en Bogotá, para celebrar con alborozo la clasificación.

Síntesis



Deportivo Pasto 3-0 Unión Magdalena



Deportivo Pasto: Neto Volpi (7), Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (7), Geisson Perea (6), José Ortiz (6), Daniel Giraldo (6), Henry Rojas (7), Mariano Vásquez (7), Jown Cardona (6), Andrey Estupiñán (6) y Carlos Daniel Hidalgo (6).

DT: Alexis García



Unión Magdalena: César Giraldo (6); Andrés Canchano (6), Edisson Restrepo (6), Fernando Battiste (6) y Yulian Gómez (6); Abel Aguilar (7), Jhojan Valencia (6), Geovanne de Jesús (6) David Ferreira (7); Luis Arias (6) y Rugery Blanco (7).

DT: Harold Rivera



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Ray Vanegas (6) por Mariano Vasquez (11 ST), Camilo Ayala (6) por José Ortiz (15 ST), Carlos Núñez por Andrey Estupiñan (21 ST).



Cambios en Unión Magdalena: Andrés Cortabarria (6) por Luis Arias (00 ST), Fabián Cantillo (6) por Geovanne de Jesús (00 ST), Aníbal Mosquera por Andrés Canchano (34 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Carlos Daniel Hidalgo (6 PT), Jown Cardona (44 PT), Ray Vanegas (26 ST).



Amonestados: Mariano Vásquez, José Ortiz, Andrey Estupiñán, Camilo Ayala, del Deportivo Pasto; Yhojan Valencia, Andrés Canchano, de Unión Magdalena.



Expulsados: no hubo.



Figura: Jown Cardona



Estadio: Municipal de Ipiales.



Asistencia: 4.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (7).



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO Pasto