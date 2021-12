Deportivo Cali se creció. Ha ido de menos a más. Se fue haciendo sólido, y justo en el momento indicado, en la recta final de la Liga. De la mano del técnico Rafael Dudamel, de la precisión y el liderazgo de Teo Gutiérrez, de las atajadas de Guillermo De Amores y de los goles de Harold Preciado, el Deportivo Cali se metió en la final y se ve fuerte para ganar la décima estrella.



Cali se levantó. Cuando pasaba momentos difíciles y sufría, la directiva dio el giro. Se fue el DT Alfredo Arias, que dejó las bases para que llegara Dudamel y pusiera su toque especial. El DT venezolano, que inició su era hace tres meses (el 9 de septiembre), puso a andar a esas figuras. Los goles empezaron a aparecer. Cali se devoró de un mordisco el grupo A de los cuadrangulares. El sábado le ganó a Junior (2-0) y eso ya fue suficiente para ir a la final, con 13 puntos, más del doble que el segundo, que es el equipo barranquillero.

Paso imponente

Festejo del primer gol del Deportivo Cali, anotado por Hárold Preciado (izq.), de penalti.

Cali no creyó en nadie. No cree. A Nacional lo sacó del camino ganándole los dos partidos, en Cali y en Medellín. A Junior le ganó en casa y le empató en Barranquilla. A Pereira le ganó en el arranque del grupo y será su último rival, ya por cumplir, aunque seguramente el equipo saldrá a ganar también ese último partido, para seguir en racha, para seguir haciéndose fuerte y manteniendo la confianza.



Las llaves pueden ser muchas, pero sin duda lo que hace Dudamel llama la atención. Su diálogo, su manejo del camerino, su discurso. Dudamel les ha dado confianza, sentido de pertenencia y les despierta ambición de triunfo y claridad para anotar.



El sábado al entrenador le preguntaron justamente por esas claves, y dijo: “Ha estado en que cada jugador entiende cuál es su papel dentro del equipo, que primero está el equipo por encima de cualquier individualidad, en trabajar como familia, sin ego, con humildad, sencillez, con mucha fe. Hemos entregado todos nuestros objetivos, cada día en cada entrenamiento, cada partido disputado, a Dios y Él nos ha correspondido con cada una de las oportunidades y las hemos aprovechado. La clave ha estado en que el equipo se ha acostumbrado a ganar y al despertar en un equipo esa hambre de triunfo, de gloria, no hay rival que se nos ponga al frente y que no veamos que podamos superar”, dijo Dudamel.

Plantel para soñar

Cali vs. Nacional en la Liga Betplay.

Cali goza de un plantel de peso para aspirar a llevarse la estrella. Su arquero De Amores ha salvado puntos; la defensa es fuerte, liderada por Menosse y Marsiglia. Ese medio campo de hierro con Colorado y Valencia, y de ahí para arriba la técnica y la genialidad de Teo, de Franco, y atacantes de miedo como Ángelo Rodríguez y Preciado, que anda dulce con el gol, con 11 tantos y peleando botín de oro.



Cali tiene variantes de juego. El sábado fue el turno para el joven Daniel Luna, y también brilló. Y no es un equipo que dependa de Teo; sí es su jugador más determinante, pero si se apaga, el Cali lo suple.



Este es un Cali que no ha sufrido en los cuadrangulares porque ha sido muy superior. Por eso es finalista, por eso se ilusiona, aunque falta la etapa final, espera su rival para pelear la estrella. Esa será otra historia, pero por ahora el Cali es un Cali que se ve cada vez más fuerte.



