Cada fecha que pasa, la angustia crece en los hinchas de dos clubes históricos, Once Caldas y Deportivo Cali. Los malos resultados del 2023, sumados a las campañas acumuladas de los dos últimos años y al rendimiento en alza de clubes como Huila y Boyacá Chicó, hacen que el descenso sea una amenaza real para ambos.



Cabe recordar que en Colombia descienden los dos últimos equipos de una tabla que acumula los puntos de tres años. Se utiliza un promedio, que se obtiene dividiendo el número de puntos por el de partidos jugados, contando solamente las fases todos contra todos (no cuadrangulares ni finales).

Sin embargo, en una modificación reglamentaria que comenzó a regir el año pasado, los equipos que ascienden se les saca el promedio solo con los puntos que obtienen desde que llegaron de la B. Así, a Unión Magdalena solo se le cuentan partidos y puntos de 2022 y 2023, y a Huila y Boyacá Chicó, lo que han hecho en lo que va de este año.

Por qué Once Caldas y Deportivo Cali están tan abajo en la tabla

Once Caldas y Deportivo Cali son víctimas de malas campañas, algunas más lejanas que otras. El equipo de Manizales aún sufre el lastre de un muy mal 2021, en el que solamente hizo 37 puntos en 38 partidos. El año pasado mejoró ese promedio, con 56 puntos en 40 encuentros, pero este año va muy mal: 10 en 11 juegos.



Cali no está peor gracias a los 62 puntos que hizo en 2021, año en el que salió campeón en el segundo semestre. Pero las campañas de 2022 y 2023 han sido calamitosas: fue penúltimo en la primera mitad del año pasado, puesto 18 en el segundo semestre y hoy es el colero del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga al final de la fecha 11. pic.twitter.com/Mc6tFmSz4P — José Orlando Ascencio (@josasc) April 4, 2023

La mala noticia para estos dos equipos es que los dos que ascendieron están haciendo campañas como para quedarse. Huila, que comenzó muy mal, venció al Cali el domingo y ya lo pasó en la tabla de la permanencia. Y Boyacá Chicó está haciendo un ahorro enorme: hoy es primero, pero aún le falta enfrentar a varios de los grandes.



La amenaza de descenso para Once Caldas y Cali es real: hoy solamente tienen por debajo a dos equipos: Unión Magdalena y Alianza Petrolera. Pero las diferencias se han reducido mucho en 11 fechas.



Con Alianza Petrolera es más fácil hacer la comparación de cuánto ha recortado, pues también acumula tres años para el promedio: había comenzado a 10 puntos del Once Caldas y a 13 del Cali. Hoy, esa diferencia se redujo a seis con los de Manizales y siete con los azucareros.



Las cuentas con Unión Magdalena son más difíciles de explicar, pero, aunque la campaña de los samarios no ha sido buena, este año han hecho dos puntos más que Once Caldas y cuatro más que el Cali.

Tabla del descenso al final de la fecha 11. pic.twitter.com/bWKLf0hnzN — José Orlando Ascencio (@josasc) April 4, 2023

Históricamente, ningún equipo colombiano ha descendido con más de 1,25 puntos por partido. La media del promedio más bajo para salvarse, en los últimos diez años, está en 1,07. El año pasado, Cortuluá cayó a la B con 0,78 y Patriotas, con 0,90.



Pero el listón está hoy más alto. Unión Magdalena tiene 1,04 y Alianza, 1,10. Once Caldas está en 1,16 y Deportivo Cali, en 1,17. Y aún faltan 29 fechas, 9 de este semestre y las 20 del segundo, para que los dos equipos históricos reacciones y se salven del descenso.

Si se salva, Cali arranca el 2024 con una amenaza emorme

Otro problema será el 2024, para el que ya la asamblea de clubes de la Dimayor aprobó que se mantenga el mismo sistema de descenso: Deportivo Cali tendría hoy el peor promedio de los que se mantienen en la A.



Haciendo la cuenta en puntaje acumulado, el lastre es enorme: pierde los 61 puntos de 2021 y hoy está 10 puntos por debajo del Unión, a 15 de Jaguares, a 18 de Alianza Petrolera y a 24 de Once Caldas, que comenzaría el próximo año algo más tranquilo. El tema del Cali es crítico.

Así comenzaría la tabla del descenso de 2024, sin contar los equipos que asciendan. Foto: EL TIEMPO

Lejos están los tiempos en que Once Caldas ganó la Libertadores y en los que Cali llegó a dos finales al mismo torneo. La permanencia está cuesta arriba.



