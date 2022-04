En la sorpresa más grande de lo que va de la Copa Colombia, Fortaleza, de la B, derrotó 1-3 al Deportivo Cali, actual campeón de la A, en la ida de los cuartos de final del torneo, en el estadio de Palmaseca.

El equipo visitante tuvo un gran partido: a partir del buen orden, pudo doblegar al Cali, que mostró una deplorable actuación, especialmente cuando se vino abajo en el marcador.



(Lea también: Luis Díaz: la increíble transformación de su casa familiar en La Guajira)



En los primeros minutos del juego, el equipo que tomó la iniciativa fue Fortaleza, a través del juego colectivo buscando la finalización por costado izquierdo con el creativo Jhon Solís, el extremo Adrián Parra y el delantero Javier Narváez. Por su parte, Cali intentaba salir con orden, pero le costó pasar la mitad del campo ante el posicionamiento de los capitalinos.



Cali encontró la ventaja a los 32 minutos, cuando Ángelo Rodríguez le ganó la espalda a Luis Jiménez y solo frente a la salida del guardameta Yimy Gómez, definió de buena forma para marcar el 1-0 parcial.

Así volteó el partido Fortaleza en el estadio del Cali



Antes de terminar la primera parte al minuto 43, Fortaleza volvió a la ofensiva con un pase largo de Solís, hacia el costado derecho con Jiménez, el lateral llegó hasta la línea final, centró y Kevin Aladesanmi, se anticipó a la defensa y anotó el empate de cabeza.



En el minuto 54, tras una buena secuencia de toques, un remate de larga distancia de Jaime Alvarado pegó en Carlos Robles y le cambió la dirección a la pelota, para convertirse en el segundo gol de Fortaleza.



De inmediato los verdiblancos respondieron con el ingreso a la cancha de Santiago Mosquera y Teófilo Gutiérrez por Christian Mafla y Agustín Vuletich, ganando un poco más de consistencia en el ataque, pero seguía faltando la profundidad en el último cuarto de cancha y también algo en la definición.



Al minuto 73, la visita recuperó un balón en terreno propio e inició un contragolpe rápido por el costado izquierdo entre el recién ingresado Manuel Barreiro y Adrián Parra, al final el balón le quedó al 30 de los capitalinos, que ante la pasividad de la defensa del Cali definió cruzado marcando el 1-3 parcial.



Los caleños no tuvieron reacción y el cuerpo técnico realizó otro cambio, entró Juan José Tello por Ángelo Rodríguez, buscando tener algo de claridad en el ataque, pero Fortaleza no se lo permitió y continuaron controlando el partido con tranquilidad, donde al final lograron un importante triunfo para poder definir la llave en casa.



El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia entre el Cali y Fortaleza no tiene programación por el momento, pero se realizará en la segunda semana de mayo y muy probablemente en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15