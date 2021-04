Análisis: así esta la llave Cali vs Tolima

Antecedentes: en los últimos diez juegos en Ibagué, 5 triunfos de Tolima, 2 del Cali y 3 empates. En Palmaseca, cuatro triunfos para cada equipo y dos igualdades.



Enfrentamientos en el semestre: en la Liga, el 21 de marzo, Cali 0, Tolima 0.



Deportivo Cali

Llegó a 28 clasificaciones en torneos cortos, las últimas cuatro en forma consecutiva. No queda eliminado desde la Liga 2018-II.



Fortalezas: es el mejor visitante de la Liga, con cinco victorias en nueve presentaciones. De ellas, dos fueron contra equipos clasificados: venció a Junior en Barranquilla y goleó a Equidad en Techo. Tiene una buena defensa, aunque ahora perdió a uno de sus titulares, Jorge Arias, por lesión.



Debilidades: es muy flojo como local: solo ganó tres partidos en Palmaseca este semestre. Tiene serios problemas para anotar goles: solo ha conseguido 19 en 18 partidos.



Deportes Tolima

Invitado habitual a las finales, no queda eliminado desde la Liga 2017-I. Tiene 27 clasificaciones.



Fortalezas: es fuerte en casa. Ganó seis de los nueve partidos que disputó en Ibagué. Los dos que empató, curiosamente, fueron contra equipos eliminados, Bucaramanga y Once Caldas, y perdió con Junior. Sus cifras en la defensa no son malas: 14 goles en 18 partidos.



Debilidades: el remate de la campaña no ha sido bueno: de los últimos siete partidos solamente ganó uno. Es el equipo que más faltas cometió en la Liga: 283. Debe jugar simultáneamente la Copa Suramericana y no tiene una nómina larga.



