El necesitado Deportivo Cali recibe este domingo a Atlético Nacional en Palmaseca, en la continuación de la cuarta fecha de la Liga 2023-II.

Los dirigidos por Jaime de la Pava vienen de sufrir una dolorosa derrota por 4-0 contra Once Caldas, en Manizales, un resultado que no les cae bien en su lucha por evitar el descenso. Sin embargo, ya hubo tres marcadores en esta jornada que le ayudan, los 0-0 de Huila vs. Alianza Petrolera y Unión vs. Junior y la caída del Once en Rionegro contra Águilas Doradas (2-1).

Nacional, por su parte, se concentra por ahora en la Liga antes de afrontar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, contra Racing. En la ida, se impuso por 4-2.



