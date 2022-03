Este martes, se hicieron populares en redes sociales las imágenes en las que se ve cómo la barra brava del Deportivo Cali exhibe, en las tribunas del estadio de Palmaseca, durante un día en el que no había partido de fútbol, algunas pancartas robadas a los hinchas del Independiente Medellín.



El hecho, fiel retrato de la enemistad entre ambas barras, que ha llegado a cobrar la vida de personas, representó un punto de inflexión sobre el poder que tienen esos colectivos de aficionados en los clubes del Fútbol Profesional Colombiano. En el caso del Cali, el único equipo del país con estadio propio, lo ocurrido despertó mayor preocupación.

Minutos después de que el Deportivo Cali emitiera un comunicado oficial asegurando que le prestó el estadio a la barra en cuestión para "extender sus banderas sobre la tribuna del escenario, para que se secaran", EL TIEMPO se comunicó con Marco Caidedo, presidente de la institución.



Cuestionado reiteradamente por la relación del club con el grupo de hinchas radicales, el dirigente respondió con evasivas.

Las respuestas del presidente del Cali

Marco Caicedo, presidente del Cali. Foto: Tomada de @Asodeporcali

¿Qué relación tienen las directivas del equipo con la barra brava? ¿Por qué les prestan el estadio para secar las banderas?



No tenemos relación alguna. Los regulamos en conjunción y articulados con entes pertinentes.



Los hinchas son usuarios del estadio. Pero, en un día que no hay partido, ustedes les prestaron el estadio...



En la zona sur, son usuarios frecuentes. Les regulamos los trapos y los implementos de música con base en las recomendaciones de la personería jurídica y el PMU (Puesto de Mando Unificado), así como las autoridades de la Policía (en particular el intendente Valencia, quien es el designado por la Policía Nacional).



Más allá de eso, ninguna de dichas autoridades prestan el estadio. Es el equipo. ¿Qué relación tiene el Cali con la barrabrava?



No tenemos relación alguna. Los regulamos en conjunción y articulados con los entes pertinentes.



Pero le prestaron el estadio "regulados en conjunción articulada con los entes pertinentes"...



Estamos investigando el suceso y tomaremos acciones pertinentes.

