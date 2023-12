Deportivo Cali se pronuncia sobre la sanción a Teo Gutiérrez por tocar nalgas de mujer

Teófilo Gutiérrez sigue en polémica luego de que la Dimayor le impusiera una sanción de 4 fechas tras acusación de haber tocado las nalgas de una mujer en el partido Tolima vs. Cali.

Este viernes se pronunció el club Deportivo Cali, que rechazó todo tipo de violencia contra la mujer y expresó que el caso será revisado con base al reglamento interno de la institución.



"Deportivo Cali rechaza todo acto de violencia contra la mujer, política institucional que hace parte intrínseca de nuestros principios y valores, y que dichas conductas son absolutamente inaceptables", dice el equipo en el primer punto de su comunicado.



Agrega: "El caso será objeto de revisión y aplicación de nuestros procedimientos internos disciplinarios con base en nuestro reglamento interno de trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo".



En su tercer punto, el Cali manifiesta: "La asociación Deportivo Cali es absolutamente respetuosa del derecho fundamental al debido proceso, legítima defensa y presunción de inocencia que le asiste al jugador involucrado en esta situación., en tal sentido, estamos atentos y acataremos el desarrollo de cualquier investigación judicial que se adelante con ocasión de esta denuncia".

El jugador se manifestó en la noche de este jueves en sus redes sociales.



“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte en el entretiempo del partido que disputó el Deportivo Cali contra el Deportes Tolima, el pasado 25 de noviembre, es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor respeto hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado”, escribió Teo.



“Igualmente, ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole”, agregó.



