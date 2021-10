Cali lanza enérgica protesta ante la Comisión Arbitral

Siguen los ecos del polémico partido entre nacional y Cali en la semifinal de la Copa Colombia. Deportivo Cali envió este viernes un comunicado a la Comisión Arbitral Nacional, en el que sienta su enérgica voz de protesta por la actuación de los jueces centrales en los dos partidos de esta fase.



(Le puede interesar: Fechas y horarios confirmados para lo que viene en la eliminatoria)

La queja se da por las situaciones que en su concepto dejaron de sancionar los árbitros en ambos partidos semifinales: el atlanticense Bismarks Santiago, en Palmaseca, y el cartagenero Carlos Ortega, en el Atanasio Girardot.

Queja formal del Cali

Para el club vallecaucano, el primero de ellos convalidó uno de los goles de Nacional en fuera de lugar, mientras que Ortega, opinan, no dio una mano de Emmanuel Olivera en el área que hubiera significado un penalti en favor del elenco vallecaucano.



"De manera enérgica y con total indignación queremos sentar nuestra voz de protesta por los reiterados errores de los árbitros en los dos partidos y de los encargados del VAR (en el partido de vuelta)... que afectaron a Deportivo Cali en su legítima aspiración de llegar a la final", dice el Cali en su carta de protesta.

Reiteramos que no estamos pidiendo que nos regalen nada, ni más faltaba, pero sí les pedimos, con todo el respeto que ustedes se merecen, que haya ecuanimidad e imparcialidad FACEBOOK

TWITTER



Añade que "los encargados de dirimir justicia incidieron en los respectivos resultados".



Al final del documento, el Cali expresa: "Reiteramos que no estamos pidiendo que nos regalen nada, ni más faltaba, pero sí les pedimos, con todo el respeto que ustedes se merecen, que haya ecuanimidad e imparcialidad".



(Lea además: Así fue la actuación de James Rodríguez en su primera final en Catar)

La Asociación Deportivo Cali en carta dirigida a la Comisión Arbitral Nacional, sienta su enérgica voz de protesta por los reiterados errores arbitrales que perjudican nuestras legítimas aspiraciones deportivas. pic.twitter.com/CzcmRsFz24 — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 22, 2021

La queja de Dudamel

De esa forma el Comité Ejecutivo del Cali se suma a las fuertes declaraciones del técnico Rafael Dudamel, quien con video en mano reclamó airadamente lo que ocurrió en Medellín con la decisión de Carlos Ortega.



"Con lo único que no hemos podido es con el arbitraje, contra eso si no pudimos. Ni en Cali, con un fuera de lugar alevoso, el juez de línea estaba muy bien ubicado, y hoy. Una jugada donde el balón da claramente en la mano del defensor de Nacional. Lo que me deja es tristeza y preocupación. Acá no solamente están perjudicando una institución, además perjudica a todo el fútbol colombiano. No somos los entrenadores los encargados de resolver estas irregularidades, son los dirigentes. Invito a la dirigencia ponga manos a la obra, se están suscitando delicadas decisiones en situaciones muy claras”, dijo Dudamel el jueves al final del compromiso.





DEPORTES Y FUTBOLRED

Más noticias de deportes

-Alerta en Selección Colombia: los centrales titulares, en problemas



-Camila Osorio sigue con paso firme en Tenerife, a semifinales



-Falcao García, sorprendido y agradecido con detalle en barrio de Bogotá