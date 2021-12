Después de cuatro años y medio, Deportivo Cali regresa a una final de la liga colombiana. La última vez que visitó esa instancia, a mediados de 2017, perdió contra Atlético Nacional.

Tras un comienzo difícil en el semestre y un cambio de cuerpo técnico, Cali ha tenido un brillante remate de año: de los últimos 16 partidos que disputó en la Liga, solamente perdió uno, contra Jaguares, el 12 de noviembre. Estas son las cinco razones por las que Cali está hoy soñando con la décima estrella:



El cambio de técnico benefició al Deportivo Cali

Un timonazo a tiempo. No fue un comienzo fácil para el Cali: en la octava fecha, estaba en el puesto 13, con apenas 9 puntos. Los directivos tomaron la decisión de prescindir del uruguayo Alfredo Arias y de contratar a Rafael Dudamel, un técnico con experiencia internacional, subcampeón mundial juvenil con Venezuela (que no es poco) y con pasado en Brasil y Chile. Pero además, Dudamel conocía el club y se adaptó rápido a lo que necesitaba el equipo.



El peso de Teófilo Gutiérrez. Teo tiene 36 años y el cambio de ambiente, de Barranquilla a Cali, le sirvió muchísimo para volver a subir su nivel y para que algunos lo pidieran para la Selección Colombia. Le dio la cuota de experiencia para un equipo que la necesitaba mucho y que le hizo falta jerarquía en muchos momentos.



Orden y solidaridad. Cali ha sabido manejar los tiempos de los partidos de acuerdo con sus necesidades. Cuando tuvo que hacer juego ofensivo, lo hizo y lo hizo bien. Cuando tuvo que jugar al filo del reglamento y apelar al reloj, también lo logró. Y a eso le agregó entrega y lucha, algo clave para pelear por el título.



El manejo de la nómina. Sin llegar a los niveles de rotación de su compañero de plaza, el América, Dudamel supo dosificar el esfuerzo del equipo y mover la formación titular sin desbaratar el esqueleto básico. Solamente un jugador, el portero Guillermo de Amores, estuvo en todos los partidos del semestre. Los demás tuvieron al menos un encuentro de descanso para recuperar fuerzas. Y eso se notó ahora que debe jugar cada tres días.



El gran remate de campaña de Hárold Preciado

El goleador apareció en el remate. Antes de comenzar los cuadrangulares, a Hárold Preciado le reconocían el esfuerzo que hacía por el equipo, pero le criticaban la falta de gol. En los cuadrangulares lleva cinco tantos en igual número de partidos. Sí, tres de ellos fueron de penalti, pero esos también hay que meterlos. O pregúntenle a Millonarios.



