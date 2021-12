Deportivo Cali y Tolima pelearán por el título del torneo Clausura 2021 del fútbol de Colombia al finalizar líderes este jueves de sus respectivos cuadrangulares semifinales.



El Cali, dirigido por el exseleccionador venezolano Rafael Dudamel, finalizó en la punta del Grupo A pese a su derrota 1-0 en su visita al Deportivo Pereira el miércoles.



Los verdiblancos tenían la clasificación asegurada desde la fecha anterior, cuando vencieron 2-0 al Junior de Barranquilla el sábado como locales y sellaron su pase a la final con 13 puntos a falta de una jornada.

Un técnico revolucionario

Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali. Foto: Prensa Deportivo Cali

Rafael Dudamel agarró a un equipo hecho, o medio hecho, un equipo que no andaba, o andaba a medias, con figuras estancadas.



Era un riesgo, pero no se iba a poner con dudas cuando su corazón verde palpitaba. El venezolano dijo que sí, y generó inmediata empatía con esos jugadores que dejaron de estar estancados, los dotó de confianza, despertó sus capacidades.



Y, así, Cali ya está en la final. Y Dudamel está verde de ilusión.



Los jóvenes, punto clave

Sean canteranos, como Juan Esteban Franco, o provenientes de otros equipos como Jorge Marsiglia (de Orsomarso) o Andrés Colorado (de Cortuluá), quien ya lleva tiempo en el equipo (2019), los jóvenes tienen un gran protagonsimo en el equipo azucarero.



Esto, sumado a la experiencia de jugadores como el defensa Hernán Menosse y Teófilo Gutiérrez, ha puesto en el Cali un balance a base de talento que lo tiene peleando la estrella de fin de año.



Tal vez el de Gutiérrez sea el caso más distintivo, pues con 36 años llegó al equipo y sentó su jerarquía, convirtiéndose en líder del equipo y sumado al regreso de Harold Preciado, un arma letal en el ataque.



