La rueda de prensa del Deportivo Cali, luego de la sorprendente derrota contra América, fue atípica. Todos los jugadores convocados para el duelo de este sábado en Palmaseca salieron a dar la cara y respaldaron al técnico Rafael Dudamel, a pesar de la pésima campaña, que los tiene en el puesto 18 de la tabla, con apenas 7 puntos.

“Venimos a colocarle el pecho a la situación. Sabemos lo difícil que es este resultado, no tenemos palabras, tenemos una pena con la hinchada que nos vino a apoyar, per aquí estamos, tratando de levantar, de dar la cara y vamos a seguir por ese camino”, dijo Michael Ortega, uno de los más experimentados del plantel.



“Uno entiende al hincha, pero debemos seguir, vienen dos semanas largas que nos van a caer bien. El profe no tiene nada que ver, por eso venimos nosotros. Trataremos de levantar. Sé que la gente está molesta, no van a creer, pero acá estamos. Tenemos que salir adelante”, agregó.

La queja de los jugadores del Cali por la sanción a Teo

Ortega volvió a quejarse por la sanción a Teófilo Gutiérrez, suspendido por dos fechas por una supuesta provocación al público en el partido de vuelta de la Superliga. Ya antes del partido, durante los himnos, los jugadores del Cali mostraron a las cámaras el escudo en la camiseta, la acción que, supuestamente, hizo Teo en Ibagué.



“Hay que tener también suerte. Mucha gente de afuera no está dando buena energía, que nos vaya mal porque somos el campeón. Obviamente me siento muy triste por la injusticia que cometieron con un jugador que es nuestra familia, que es Teo. Es algo que no se puede perdonar. No sé qué tienen contra nosotros, el país está vuelto nada con tantas injusticias, hay muchas cosas que no están bien y el fútbol no puede ser tampoco una cuestión de esas. Es un golpe muy duro para nosotros, lo sentimos mucho”, aseguró Ortega.



Dudamel destacó la actitud de los jugadores de salir a poner la cara. “Es un acto de profesionalismo y valentía de los jugadores, de venir a la rueda de prensa antes que entre el entrenador. No es un partido cualquiera, hemos perdido un clásico, sabemos el significado que tiene, el dolor que genera en toda nuestra gente y ni qué decir en nosotros. Tengo que felicitarles, no es normal ver un grupo tan valiente. Hace tres meses estábamos disfrutando del fútbol, hoy lo estamos sufriendo, y con la misma fuerza que se disfrutaba hace tres meses hoy se tiene esta gallardía, esta valentía, para darle la cara a nuestra gente”, dijo.



¿Por qué Cali no pudo con América? Responde Dudamel



Sobre lo sucedido en el partido, Dudamel trató de explicar las causas de la derrota. “América llegó dos veces al arco, una fue gol y la otra pegó en el palo. Nosotros tuvimos un primer tiempo muy bueno dentro de las circunstancias de la cancha, fuimos claros dominadores. Se nos presenta un segundo tiempo de 11 contra 9: tuvimos 10, 15 minutos como debía ser, con la intensidad, volcándonos al ataque, sabiendo que no lo íbamos a sufrir por la forma como se pararon ellos con el 4-4. Después nos entró la angustia que nos alejó de la lucidez y la tranquilidad para encontrar el mejor momento de vulnerar un bloque defensivo que fue eficiente. Pero seguramente hoy de lo menos que se va a hablar es de fútbol”, dijo.



