No son buenas las noticias que llegan desde la sede del Deportivo Cali, de cara a la última fecha del primer torneo del 2023 en Colombia.

La buena racha de resultados, que tuvo al equipo con opción de clasificación hasta el último fin de semana tras el empate contra Jaguares (1-1), ha pasado a un segundo plano ahora que los problemas económicos vuelven a ser protagonistas.

​Según se confirmó desde Cali, el primer equipo tomó la decisión de no entrenarse este martes hasta que no se les pague al menos un mes de los dos y medio que lleva sin cobrar salario.



Paro en el Deportivo Cali

Según el periodista local Diego Saviola, este martes el plantel del Deportivo Cali decidió parar y no entrenó como forma de protesta por el dinero pendiente.



De hecho, con tan solo una fecha por jugar, se dice que los jugadores no saldrían a enfrentar al Boyacá Chicó si no llegan a un acuerdo.



Otras versiones extraoficiales dicen que los jugadores exigen, como mínimo, que les paguen un sueldo mensual antes del compromiso. El Cali les pagaría tan solo una quincena.



Confirmado!

El plantel Profesional del @AsoDeporCali NO se entrenó esta mañana en protesta por los 2 meses y medio de no pago por parte de la Institución.

Por ahora tampoco jugarían ante Boyacá Chicó.

El presidente del Cali, Luis Fernando Mena, acudió a la sede de prácticas para hablar con la plantilla pero las conversaciones habrían terminado con más tensión que acuerdos. Por ahora se desconoce si el pago finalmente se hará para conjurar la crisis o si se prolongará esta delicada situación.

Acolfutpro apoya a los jugadores

Reunión entre dirigentes de Acolfutpro, Dimayor y Colfútbol. Foto: Dimayor

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales le dio su espaldarazo al paro del Deportivo Cali.



"Apoyamos a nuestros compañeros del plantel del Cali, en su decisión de no entrenar este martes 16 de mayo debido al incumplimiento de los directivos en el pago del ingreso mensual, de dos y medio y tres meses, como contraprestación directa al servicio como futbolistas profesionales del club, situación que viene afectando gravemente sus intereses y los de las familias que dependen de ellos. Esta ha sido una situación reiterada ya que desde hace varios meses vienen recibiendo de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos", se lee en su pronunciamiento.



