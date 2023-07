El Deportivo Cali vive el momento más difícil de su historia. Lleno de deudas, en dificultades administrativas y con un presente deportivo calamitoso, el club lucha por no caer a la segunda división del fútbol colombiano.

A pesar de la mala campaña en el primer torneo, en el que el equipo terminó en el puesto 14 tras haber sido colero buena parte del semestre, los directivos le dieron un voto de confianza al técnico Jorge Luis Pinto.

Sin embargo, las dificultades siguen a la orden del día. La pretemporada del equipo tuvo tropiezos, porque los jugadores protestaron por falta de pagos, y hasta ahora no hay grandes refuerzos para un momento tan complicado.

Luis Fernando 'Chino' Sandoval, la piedra en el zapato

Facebook Twitter Linkedin

Luis 'Chino' Sandoval Foto: Alfonso Suárez. Agencia Kronos

En medio de las dificultades para reforzar al equipo, surgió una opción que resultó polémica: la posible llegada del delantero Luis Fernando 'Chino' Sandoval.



El atacante, de 24 años, fue despedido del Junior de Barranquilla por actos de indisciplina y, aunque en algún momento sonó para regresar a ese equipo, ahora estaría en la carpeta del Deportivo Cali.



La noticia no le cayó nada bien a Pinto, un entrenador que se caracteriza por una fuerte disciplina. El DT manifestó de frente su inconformidad por el tema y puso contra la pared a los directivos del Cali.



"Ahora lo puedo decir, porque ya se los dije a ellos: Sandoval llega al equipo por la puerta del norte y yo salgo por la del sur", enfatizó Pinto, en charla con John Hernández, de Win Sports.

“Si Sandoval llega al equipo por la puerta norte y yo salgo por la del sur”: Jorge Luis Pinto sobre una posible llegada del ‘Chino’ Sandoval al Cali. pic.twitter.com/44NPTUk7sq — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) July 7, 2023

"Mi permanencia no está clara. Ellos definen, yo defino, si me quedo o me voy", dijo Pinto, quien salió de las oficinas del club, donde el comité ejecutivo se quedó reunido para tomar una decisión definitiva.



DEPORTES

Más noticias de Deportes