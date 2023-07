El Deportivo Cali es uno de los equipos con más renombre en el fútbol colombiano, pero desde hace unos años viene presentando varios problemas como institución de fútbol. Se han conocido algunos problemas futbolísticos que han llegado a afectar el rendimiento de todos los jugadores que han pasado por el conjunto de cali.



Actualmente, el equipo azucarero se encuentra en la posición número 14 del descenso. Posición que ha podido remontar para conseguir su primera victoria en la actual temporada del fútbol colombiano.

El Cali comenzó con buen pie en esta nueva temporada con una victoria en el primer partido. Foto: Twitter: @DeporPereiraFC

(Tenemos para usted: Jorge Luis Pinto estalla y les 'canta la tabla' a los dirigentes del Cali).

El equipo fundado en Cali ganó 2 a 0 frente al Deportivo Pereira. Victoria, que fue conseguida el pasado 17 de julio.



Esta fue muy sorprendente para la Liga Colombiana, ya que, como se dijo con anterioridad, estaban sufriendo un mal momento.



Sin embargo, gracias a sus nuevas incorporaciones y a los jugadores que decidieron seguir en el equipo pudieron remontar toda la situación vivida que de momento va por buen camino.

Por ello, le queremos mostrar quienes son esos nuevos jugadores que han fichado los dirigentes para poder conseguir quedarse en la liga profesional del fútbol colombiano.

Luis Fernando Haquín



Este deportista es un jugador que se desempeña como defensa. Nació en Bolivia y se ha convertido en la segunda contratación para el segundo semestre de 2023. Haquín tiene 25 años y viene del club Bolívar, con el que conquistó un título en 2022. El 'Faraón' llegó a reforzar el sector defensivo del Deportivo Cali, que tuvo grandes complicaciones en el primer semestre y en el que tuvo bajas por lesión y espera por su experiencia destacar.

Luis Fernando Sandoval



Luis Fernando Sandoval Oyola es un futbolista colombiano, juega como delantero y actualmente se encuentra en el Deportivo Cali de la Primera División de Colombia.



Este joven, de 24 años, es uno de esos jugadores que tiene los ojos encima de la gran mayoría de hinchas del club, puesto que, aparte de ser un gran y joven delantero, se conoce por su comportamiento, el cual lo ha hecho destacar.



El Cali le apostó al joven artillero para este torneo debido a su olfato goleador, no obstante, el actual director técnico del equipo reveló que el club le impuso varias conductas para poder llevar a cabo su contrato.



“Es un muchacho con mucho talento y lo que tengo entendido es que el contrato tiene algunas condiciones. Esperemos que no haya ninguna necesidad de aplicar eso y que, un jóven tan talentoso, pueda aportar cosas positivas al Deportivo Cali y al fútbol colombiano”, expresó De la Pava en una entrevista con Caracol Radio.

Teofilo Gutierrez



La leyenda del fútbol colombiano vuelve al club con el que fue campeón hace unos años, el Barranquillero dejó estipulado en una entrevista que vuelve al conjunto de la sucursal del cielo porque lo lleva en su corazón y lo quiere de una gran forma.



“Regreso al Cali porque lo quiero, por su gente, por su afición, porque es un club grande a nivel nacional e internacional, que me abrió las puertas y es agradecido”, dijo.



“Mercado siempre lo tengo gracias a Dios y al trabajo que he hecho. Esta vez vine a Cali con mucho compromiso. Tiene un cupo muy bonito en mi corazón, por el cariño de la gente, por su afición, la ciudad. Le agradezco al Presidente por esta nueva oportunidad”, finalizó.



Además, dejó estipulado en dicha entrevista de bienvenida que lo hace por amor al club, pues sabe que en este momento no tienen dinero. No obstante, dijo que quiere dejar por todo lo alto el nombre de la institución y el de él en compañía de su afición.

(Le puede interesar: Jorge Luis Pinto, de salida del Cali, solo falta la oficialización).

Deportivo Cali campeón de la Liga. Análisis de su victoria

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

