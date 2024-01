Deportivo Cali: denuncian amenazas de muerte contra DT Jaime de la Pava y futbolistas

Se viven días difíciles en el Deportivo Cali, debido a los malos resultado en el inicio de la Liga colombiana. Sin embargo, el ambiente tenso se origina desde el exterior tras las amenazas de muerte contra el DT Jaime de la Pava y algunos jugadores.



No son horas tranquilas para nadie en las oficinas del Deportivo Cali. Algunas personas, mal llamadas hinchas, publicaron los números de contacto del entrenador de 56 años y de Diego Quintero, directivo del club, en las redes sociales.

Cali vs. Tolima Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Luego de esta filtración, tanto en técnico barranquillero como varias personas del club recibieron varias amenazas de muerte. Tanto jugadores como el cuerpo técnico no se sentirían seguros.



El periodista Jaime Dinas fue el encargado de revelar la delicada situación en su cuenta de X: "Grave y delicada situación al interior @AsoDeporCali DT y jugadores amenazados de muerte, trabajadores de logística y empleados, entregando info a grupo de 'Barras Bravas' con oficina delincuencial, esto pasó de castaño a oscuro y en el Cali hay instaladas 'Minas quiebra patas'".



Guido Jaramillo, presidente de la institución caleña, habló con el diario El País y lamentó la difícil situación que vive el Deportivo Cali, sus jugadores y su técnico Jaime dela Pava.

Jaime de la Pava. Foto: Liliana Rincón / Archivo EL TIEMPO

“Es muy triste y al mismo tiempo preocupante lo que está sucediendo, no podemos llegar a esta situación. Lo del profe Jaime no es cierto, solo que está preocupado como todos nosotros por todos esos comentarios. Las autoridades ya están al tanto de lo que se está presentando”, afirmó.



Las tensiones llegaron después de que el Deportivo Cali empatara sus dos partidos de Liga: fue 2-2 contra Deportivo Pereira en la fecha 1, y 3-3 contra Alianza FC.



No sumar de a tres complica aún más su apremiada situación con el descenso. El 'azucarero' se encuentra en la casilla 18 con un promedio de 1,06.

Tabla del descenso al final de la segunda fecha. pic.twitter.com/7etqDkowSY — José Orlando Ascencio (@josasc) January 29, 2024

Por último, informaciones de prensa en Cali destacan que Jaime de la Pava dejará su puesto como entrenador del club este martes después del partido contra Fortaleza. Medios señalan que la situación se ha salido de las manos y el resultado no cambiaría la decisión tomada por el DT.

