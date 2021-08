Alfredo Arias, por ahora, sigue siendo el técnico del Deportivo Cali

La presunta despedida de Alfredo Arias a la dirección técnica del Deportivo Cali luego del empate 2-2 frente a Millonarios en Palmaseca en la quinta fecha de la Liga II-2021 quedó, al parecer por ahora, dependiendo de lo que ocurra partido a partido, siendo crucial el del domingo en Barrancabermeja, contra Alianza Petrolera.

Tal como publicó en su cuenta de twitter la periodista de WIN Sports, Estefanía Gómez, quien fue la única reportera que estuvo de forma presencial en la charla posterior al partido, Arias le dijo a ella y a sus compañeros camarógrafos: “Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren”, a la espera de una reunión este domingo con el Comité Ejecutivo para tocar el tema.



Pues bien, la misma comunicadora publicó este domingo: “La reunión se dio ayer en el camerino y los jugadores respaldaron al DT, no quisieron que renunciara y ese respaldo se espera en cancha. El próximo juego ante Alianza Petrolera es determinante”.



Es claro que todo dependerá de lo que venga a corto plazo, ya que aparte de elevar su rendimiento futbolístico el equipo tendrá que sumar de a 3 para volver a entrar al grupo de los ocho, que es el objetivo inicial en un semestre que los obliga a disputar el título.



Futbolred buscó el contacto con algunos directivos para conocer su punto de vista sobre lo que han hablado con Arias, pero ninguno respondió su celular.



El sábado, el técnico uruguayo entregó una cortísima rueda de prensa en el estadio de Palmaseca en la que aceptó su responsabilidad en el planteamiento equivocado ante los albiazules, pero especialmente al incluir al volante Carlos Robles en el equipo inicialista y a los 27 minutos tener que corregir con la presencia del habitual titular, Andrés Colorado.



Los comentarios de los hinchas ‘azucareros’ se multiplicaron en las redes sociales, la mayoría en desacuerdo con la permanencia del entrenador en el club, pero el Comité Ejecutivo no contempla hasta el momento que se aparte del cargo, menos cuando sus integrantes terminan periodo el próximo mes de noviembre.



Sin haber podido llegar a ninguna final de las cinco competencias que ha dirigido desde comienzos de 2020, Arias tiene 5 puntos de 15 posibles en la Liga BetPlay II-2021, aunque la presencia de Teófilo Gutiérrez ha generado una expectativa de mejoría. Por ello, ganarle al colíder, Alianza Petrolera, será prácticamente una obligación para que al menos tenga tranquilidad una semana más.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces