Oficial: Deportivo Cali confirma como técnico a Lucas Pusineri

El entrenador argentino Lucas Pusineri fue confirmado como nuevo DT del Deportivo Cali. El club hizo oficial el nombramiento mediante sus redes sociales.

El argentino había terminado su vínculo con el Cúcuta Deportivo, equipo con el se consagró como campeón del Torneo de Ascenso. Lucas Pusineri confirmó en una rueda de prensa que no seguirá en el banco técnico del Cúcuta y que aceptó el ofrecimiento del Deportivo Cali para ser nuevo estratega del cuadro 'azucarero'.

Es un nuevo desafío en mi vida, son nuevos retos, y por eso decidí tomar esta decisión FACEBOOK

TWITTER

''Es un nuevo desafío en mi vida, son nuevos retos, y por eso decidí tomar esta decisión. No es por el lado económico'', afirmó el entrenador.



El argentino se convierte en el reemplazo del técnico uruguayo Gerardo Pelusso, quien hasta el pasado 12 de noviembre era el entrenador del equipo profesional, y debió irse por los objetivos que no se alcanzaron durante su periodo.



Hasta el momento se desconocen los términos y detalles de su contrato con el equipo del Valle, inicialmente habría firmado por un año. El equipo vallecaucano consiguió su último título local en el primer torneo del año 2015.



Pusineri señaló que si bien no ha firmado el contrato con Deportivo Cali, el conjunto 'Azucarero' hizo un "ofrecimiento formal" que analizó y aceptó. El estratega, de 42 años, debutó como jugador en 1997 en Club Almagro de su país y luego vistió las camisetas de San Lorenzo, Independiente en tres oportunidades, Saturn (Rusia), River Plate y Platense, club en el que se retiró en 2011. Su etapa como entrenador la inició en el 2013 cuando fue asistente técnico del también argentino Claudio Borghi en Argentinos Juniors.



El pico de su carrera llegó en el pasado mes de noviembre cuando logró ascender al Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano luego de tres temporadas en esa categoría. De igual forma sacó campeón al equipo 'Motilón' que venció en la final del ascenso con un marcador global de 3-0 al Unión Magdalena, que también subió a primera después de 13 temporadas en la segunda división.









DEPORTES