Cali es Cali. Cali es, o demostró ser, jerarquía, ímpetu, coraje, entrega, ilusión, pasión, furia, talento, humildad, equilibrio, decisión, valentía. Cali y su fútbol hicieron la tarea, la que se propusieron, por la que lucharon con el alma, por la que se crecieron cuando llegó Rafael Dudamel al banquillo técnico.





Cali jugó la final como se juegan las finales, es decir, con la serenidad de los que van perdiendo y con la madurez de los que van ganando. Remontó el marcador porque no se dejó consumir por los nervios, y no le importó que la plaza estuviera llena de rivales. Esos jugadores, liderados por un Teo al cuadrado, por un Preciado cargado de goles, por un Ángelo gladiador, por un De Amores felino y por un Vásquez decisivo, que fue la figura con su golazo del 1-1, jugaron para agarrar la estrella, para bajarla del firmamento y demostrarle al país que estaban hechos para ser campeones.

Uno a uno del Cali

Guillermo de Amores: oportuno, ágil, un arquero capaz de levantar vuelo en fracción de segundos para llegar a cada rincón, a cada pelota. Le entró un gol, en un palo que debió ser de su custodia, pero evitó otros. Su campaña, en general, es de resaltar. 6



Esteban Franco: no salió. No fue al ataque. Se quedó resguardado preocupado por las embestidas tolimenses. Funcionaba de arranque, pero con la derrota ya no era el indicado. Por eso fue reemplazado en el segundo tiempo. 5



Hernán Menosse: a veces muy lento, a veces muy oportuno. Falló en el gol cuando le cabecearon en su espalda. Menosse es, en todo caso, el jefe de la defensa, el que ordena y el que decide y el que manda. 5



Jorge Marsiglia: la revelación de la defensa; serio, seguro, eficiente en sus labores. 6

Kevin Velasco: intentó dar un aporte, una vía de escape por su banda, pero se notó poco en fase ofensiva. Sin embargo, es un socio clave por su zona 6



Andrés Balanta: no pesó, fue un pequeño orificio en el Cali, porque no trascendió en sus labores. Quizá por eso Dudamel decidió reemplazarlo. 5

Ataque demoledor

Jhojan Valencia: ¡qué partidazo! Un destructor, una máquina de recuperar balones, de encimar y anticipar. Pero cuando le toca sacar al equipo, lo hace vestido de crac. Armó la jugada del primer gol con un pase profundo. 6



Jhon Vásquez: uno de los héroes, el encargado de devolverle el alma a todo el equipo con su gran gol. Su remate certero y oportuno dio vida. Se jugó un partidazo. 8



Harold Preciado: si el goleador no anota, asiste. Qué caricia le dio a la pelota para que Vásquez apareciera mejor ubicado en el primer gol. Pero el goleador es el goleador. Cuando le tocó su turno, en el penalti, con estadio rival lleno, con la ansiedad de no poder fallar, no falló. Demostró su valentía y su categoría. Pateó duro, como se debe. 7



Teófilo Gutiérrez: un artista, un genio de la pelota, el guía, el encargado de construir, de elaborar. Un pase suyo hace estragos. Una pausa suya, también. Todas las pelotas hacen tránsito por sus pies, para que él les de vida y emoción. Una se le escapó, se le fue, se le quedó y se perdió una opción clara de gol. Pero tremenda campaña la de Teo. 7



Ángelo Rodríguez: un delantero contenido, porque estaba muy marcado, casi siempre anulado, le pegaron una, dos, tres veces, se hizo difícil de marcar y provocó varias faltas. Se extrañaron sus goles, pero fue pieza clave del rompecabezas. 7



Andrés Colorado: entró por Balanta (8 ST). Extrañamente comenzó en el banco. Por 53 minutos le tocó sufrir desde afuera. El partido lo reclamaba a gritos. Al fin le tocó entrar a poner orden, a dinamitar el medio campo. 6



Juan Camilo Angulo: entró por Franco (8 ST). Otro que se extrañó en la titular. Cuando entró demostró su capacidad. 6



José Caldera: entró por Vásquez (34 ST). Su labor era refrescar el juego del Cali darle aire. (Sin nota)



Michael Ortega: entró por Teo (38 ST). Entró a tener la pelota, a darle pausa y a correr. (Sin nota)

