Alfredo Arias dejaría la dirección técnica del Cali

Todo parece indicar que el ciclo del técnico Alfredo Arias en el Deportivo Cali llegaría a su fin tras el empate 2-2 de este sábado frente a Millonarios en Palmaseca.

Gómez publicó en su cuenta de twitter: El profe Alfredo Arias se despidió después de la rueda de prensa: “Un gusto haberlos conocido, no me quedo donde no me quieren”, y afirmó que este domingo se reunirá con el Comité Ejecutivo para determinar el paso a seguir.

Según la periodista de Win Sports Estefanía Gómez, única reportera que accedió a la rueda de prensa por hacer parte del canal que tiene los derechos de la Liga, el entrenador soltó unas frases con las que prácticamente sentenció que no se quedaría en el equipo vallecaucano.

Las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarografos y asistente de sonido uno a uno diciendo que fue un gusto haberlos conocido. — EstefaNia Gómez (@Gomez_Nia) August 15, 2021

La comunicadora agregó en su cuenta que “las palabras de Alfredo Arias no fueron en cámara, me las dijo al retirarse de la sala de prensa y se despidió de camarógrafos y asistente de sonido uno a uno, diciendo que fue un gusto haberlos conocido”.



Llamó la atención que en la rueda de prensa, en la que la mayoría de preguntas se hacen a través del WhatsApp del equipo, las más incisivas sobre el rendimiento del conjunto ‘azucarero’ no fueron leídas y las que pasaron el filtro fueron muy pocas, tal vez al conocerse la decisión del DT.



La permanencia de Arias en el Cali ha sido siempre cuestionada, ya que en 20 meses con el plantel profesional siempre ha quedado a la vera del camino, tanto en Liga, Copa Colombia y Copa Suramericana, sin poder llegar a las finales. Y en este campeonato su equipo ha tenido un flojo funcionamiento.



De hecho, este semestre se especuló que no seguiría en el club, pero al no contar con el dinero que supone la rescisión del contrato los actuales directivos decidieron dejarlo, sumado a que ellos terminan periodo el próximo mes de noviembre.



Arias ha conseguido solo 5 puntos de 15 posibles y aparte ha sostenido roces con hinchas, el último esta semana con un socio en la sede deportiva de Pance que le cuestionó en redes sociales el rendimiento del equipo.



Queda esperar qué acontece en la reunión y cuál será la determinación del Comité Ejecutivo sobre el futuro del veterano técnico.



De confirmarse la salida de Arias, sería el segundo técnico en perder su puesto en lo que va de la Liga: ya se fue Giovanny Ruiz, del Deportivo Pasto.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces