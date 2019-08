Tolima y Once Caldas empataron sin goles y están afuera de los ocho

En un partido táctico y de gran despliegue físico por parte de ambos equipos, Deportes Tolima y Once Caldas empataron sin goles en el juego de cierre de la jornada de sábado de la sexta fecha de la Liga.

Fue un juego emotivo por la disposición de los dos conjuntos que salieron a proponer con dinámica y buen trato al balón. Tolima, con el ímpetu que le daba querer imponer condiciones; Once Caldas, con jugadores de buena condición técnica que partían del orden defensivo para buscar avanzar hacia la portería rival.



En Tolima el juego giraba en el manejo que daban en salida Carlos Robles y Larry Vásquez para buscar asociarse con Alex Castro y Juan Pablo Nieto generando apertura de cancha y llegada por los extremos. En el rival el juego ofensivo giraba en torno a Javier Reina que distribuía juego buscado la movilidad de Darío Rodríguez y Kevin Londoño, aunque sobre 28 minutos no había exigencia para los arqueros.



A los 37 minutos llegó la primera intervención del arquero Ortiz del Once Caldas. Álex Castro fue derribado a unos 25 metros de la portería blanca. El cobro de tiro libre lo ejecutó Julián Quiñones y el portero guaraní envía el balón al tiro de esquina.



Para los dirigidos por Hubert Bodhert el empate era buen botín para cerrar el primer tiempo, con el paso de los minutos cortaban el circuito de armado de Tolima y obligaban a la intención individual de los creativos pijaos, en esa labor de marca era importante el volante ibaguereño Sebastián Guzmán que se multiplicaba a lo ancho del terreno de juego.



El arranque del segundo periodo pintaba bien, en menos de tres minutos Tolima aterrizó en el área de Caldas y Diego Valdés no aprovechó un centro preciso de Álex Castro. El Blanco respondió con Dario Rodríguez, quien de golpe de cabeza exigió a Álvaro Montero que contuvo el balón con una acrobática jugada.



Al ver la poca claridad para acercarse a los predios del rival, Alberto Gamero movió sus fichas y realizó al minuto 13 dos cambios en la zona ofensiva, ordenando el ingreso del juvenil Junior Hernández y de Ánderson Plata, sacando a Diego Valdés, que naufragó entre los centrales del Once Caldas, y David Centeno, que fue intrascendente.



A los 15 minutos el equipo manizalita tuvo la posibilidad de abrir el marcador en dos ocasiones, primero en una salida por derecha donde Edis Ibargüen, quien remató al sector que protegía. Álvaro Montero envió el balón al tiro de esquina. En el cobro siguiente, Kevin Londoño estrelló la pelota en el palo después de rematar de cabeza.



Cuando el cronómetro marcaba 35 minutos llegó un reto para el árbitro Jhon Hinestroza, el volante del Once Caldas Javier Reina fue derribado dentro del área por Danovis Banguero. El juez central no sancionó la clara falta y perjudicó al visitante.



Con orden y juego aplicado en lo táctico, Once Caldas se llevó un punto del Manuel Murillo Toro, el equipo Blanco tuvo las mejores opciones de abrir el marcador y logró romper el circuito ofensivo del Tolima que dejó escapar nuevamente puntos de su casa, en tres partidos suma cuatro puntos en su predio.

Tolima 0 / Once Caldas 0

Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Danobis Banguero (5); Carlos Robles (6), Larry Vásquez (6), David Centeno (5), Juan Pablo Nieto (5), Alex Castro (7), Diego Valdés (5). DT: Alberto Gamero



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (6), Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (6), Enrique Serje (6), Kevin Londoño (5), Javier Reina (7), Edis Ibarguen (5); Dario Rodríguez (5). DT: Hubert Bodhert.



Partido: regular.



Cambios en Tolima: Junior Hernández (6) por David Centeno (13 ST), Anderson Plata (5) por Diego Valdés (13 ST), Jaminton Campaz por Juan Pablo Nieto (29 ST).



Cambios en Once Caldas: Johan Carbonero por Kevin Londoño (22 ST), Juan David Rodríguez por Sebastián Guzmán (35 ST), Davis Lemus por Edis Ibarguen (39 ST).



Amonestados en Tolima: Danobis Banguero (30 ST),

Amonestados en Once Caldas: David Gómez (17 ST),

Expulsados: no hubo.



Goles: no hubo.



Figura: Javier Reina (7)



Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (5).



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué