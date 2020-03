Tolima sigue invicto: ahora venció a Patriotas

Deportes Tolima derrotó a un débil y joven Patriotas con una solitaria anotación de Daniel Cataño, en una fría noche los pijaos lograron llegar a 13 puntos para instalarse en la zona de clasificados a las semifinales de la Liga.

Partido flojo y monótono el que jugaban en los primeros 20 minutos, Tolima y Patriotas, los locales con la iniciativa, pero sin claridad para crear y dejar a sus jugadores en posición de gol, los foráneos esperaban con densidad en zona media y apostaban a jugar al error del rival.



El Vinotinto y Oro inclinaba sus acciones por izquierda, donde aparecía Leyvin Balanta desde la zona posterior y se juntaba con Omar Albornoz, así mismo caía en el error de jugar con pelotazos y levantar el balón, facilitando el trabajo de los centrales boyacenses.



Patriotas era solidario y ordenado para cortar la propuesta del rival, obligaba a Tolima a jugar a un toque e imprimir velocidad en el tránsito del balón y allí imponer la superioridad numérica en la zona donde caía el útil.



El trabajo táctico de Patriotas era efectivo, aunque los pijaos tenían jugadores con mayor recorrido y peso en la Liga lo que daba una leve ventaja para los de Ibagué a la hora de buscar marcar la diferencia en la portería contraria.



Y precisamente esa condición individual de los jugadores del Tolima fue el factor determinante para abrir el marcador, a los 34 minutos los pijaos recuperan el balón en zona media, la transición fue rápida y permitió que Daniel Cataño recibiera fuera del área, tuviera el tiempo para levantar la cabeza y sacar un remate que venció la resistencia de Álvaro Villete para el primer gol tolimense.



Patriotas no tuvo capacidad de reacción y vio como pasaban los minutos y Tolima controlaba el trámite de juego con la victoria parcial a cuestas, el dueño de casa hacía la tarea y parcialmente ingresaba a los cuatro clasificados y así se iba al descanso.

Tolima cedió el control pero no sufrió



El segundo tiempo no cambió en su ritmo, Tolima tenía el balón y Patriotas trabajaba desde su funcionamiento táctico, pero era débil y liviano en ataque, sus volantes de buena condición técnica no encontraban la ruta para inquietar a Álvaro Montero.

El trámite del partido volvió a caer en un letargo y se tornaba lento, Tolima no se exigía a fondo y por instantes le cedía la pelota al contrario que no tenía profundidad para sacar provecho a la posesión del balón.



El cuadro Pijao no se mostraba superior por dominio y llegadas a la portería rival, los creativos se perdían por ratos y no daban manejo al balón para organizar el juego en fase ofensiva, eso se evidenciaba en la nula participación del único punta tolimense que en inicio era Roger Rojas y para el segundo tiempo, Jorge Ramos.



Tolima cumplió con el objetivo, ganar como local, mantener el arco en cero y meterse dentro de los cuatro, el fin era el esperado pero la forma no convencía, el rendimiento de los dirigidos por Hernán Torres no era superlativo y ante un rival liviano no dejó una buena sensación.

Síntesis

Tolima 1 / Patriotas 0



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6) Jhonatan Marulanda (6), Julián Quiñones (6), José Moya (6), Leyvin Balanta (6); Carlos Robles (6), Yeison Gordillo (6), Juan Pablo Nieto (6), Daniel Cataño (7), Omar Albornoz (6), Roger Rojas (5).

D.T.: Hernán Torres.



Patriotas: Álvaro Vilete (6); Santiago Roa (6), Óscar Vanegas (6), Martín Payares (6), Federico Arbeláez (5); Exequiel Benavidez (6), Felipe Avila (6), Cristián Barrios (6), Julián Buitrago (5); Daniel Mantilla (5); Misael Martínez (5).

D.T.: Nelson Gómez.



Partido: Flojo.



Cambios en Tolima: Jorge Ramos (5) por Roger Rojas (13 ST), Andrey Estupiñan por Daniel Cataño (31 ST), Juan David Ríos por Andrey Estupiñan (39 ST).



Cambios de Patriotas: Rodin Quiñones por Exequiel Benavidez (17 ST), Iván Luqueta por Misael Martínez (25 ST), Jhon Jhon Miranda por Daniel Mantilla (25 ST).



Amonestados en Tolima: Leyvin Balanta (21 ST), Jhonatan Marulanda (46 ST).

Amonestados en Patriotas: Julián Buitrago (46 PT), Federico Arbeláez (20 ST), Santiago Roa (45 ST) y (47 ST), Óscar Vanegas (48 ST).

Expulsados: Santiago Roa (47 ST).

Goles de Tolima: Daniel Cataño (34 PT),

Figura: Daniel Cataño (7)



Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 4.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Heider Castro (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué