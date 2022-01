Hace 40 años, Deportes Tolima hizo ruido, mucho ruido, en Suramérica. En ese lejano 1982, el equipo alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores e incluso llegó a derrotar en Bogotá a Cobreloa de Chile, finalista en 1981 y que luego repitió clasificación a la última instancia del torneo.

Pasó mucho tiempo y Tolima pisó el infierno y llegó luego al cielo: el descenso a la B en 1993, el regreso a la A un año después con el retorno del mismo directivo que los hizo soñar con título internacional, Gabriel Camargo, y luego, el crecimiento hasta lograr su primera estrella en 2003, un segundo título en 2018 y después, el año pasado, tuvo el mejor rendimiento de su historia, al dar la vuelta olímpica en junio, contra Millonarios, y luego repetir final en diciembre, que perdió contra Deportivo Cali.



Tolima, de la austeridad a la alta inversión

En todos esos logros de las últimas tres décadas, si bien el nombre de Camargo siempre estuvo presente, el plan del Tolima siempre estuvo manejado con austeridad, cuidando cada peso, sin grandes inversiones y con la necesidad de vender algún jugador para mantener el equilibrio financiero. En épocas recientes, transfirió, por ejemplo, a Sebastián Villa a Boca Juniors y a Jaminton Campaz a Gremio.



El equipo que ha sacudido el mercado, incluso desarmando a los rivales, es Junior de Barranquilla, con la compra de Miguel Ángel Borja a Palmeiras y la contratación de Fernando Uribe y Daniel Giraldo, pilares de la campaña de Millonarios en 2021. Pero pocos se han fijado en los movimientos del Tolima, que no es usual que haga tantos fichajes, y menos, de jugadores con presencia en selecciones internacionales.



En 2022, año en que Tolima volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de tres años, el vinotinto y oro quiere pensar en grande y tratar de avanzar lo más que pueda en torneos de Conmebol.



Camargo fue ovacionado en el partido de vuelta de la final contra el Cali e incluso en la tribuna sur del estadio Murillo Toro mostraron un tifo con su cara.



El gesto no pasó inadvertido para el presidente del club, que incluso subió a las redes sociales del Deportes Tolima un mensaje en el que se le nota que se le escurrieron las lágrimas de alegría.



“No podía dejar pasar el tiempo sin agradecerles ese gesto de cariño y de aprecio que tuvieron en el partido Tolima-Cali. Lo he apreciado en todo su contexto y todo lo que se merece, ese respaldo para seguir luchando y conformar el magnífico plantel que tenemos para disputar cualquier torneo internacional. Esa es la forma en que puedo corresponderles”, dijo Camargo.

Un arquero mundialista y un creativo de Selección

Tolima no se quedó quieto y empezó a moverse rápido. Contrató al portero titular de la selección de Ecuador, Alexánder Domínguez, para cubrir la salida de Álvaro Montero a Millonarios. Domínguez, de 34 años, con 62 partidos internacionales y mundialista en Brasil 2014, es el nombre más sonoro de las diez contrataciones que ha anunciado Tolima hasta ahora.



Pero no es el único refuerzo con minutos en eliminatoria que llega al Tolima. También contrató al mediocampista creativo peruano Raziel García, que llega de Cienciano y que tiene en Ibagué su primera experiencia internacional. Tiene 27 años y ha jugado ocho partidos con el equipo que dirige Ricardo Gareca, cuatro en la Copa América de 2021 y cuatro en la eliminatoria.



Además, Tolima repatrió desde México a Michael Rangel, de rendimiento probado y comprobado en equipos como América, donde salió campeón; Nacional, Millonarios, Junior y Santa Fe, y desde Argentina al zaguero central José David Moya, que vivirá su segunda etapa en el club.



(En otras noticias: Nairo, Egan y Roglic, un frente a frente que ya tiene día y hora)



También llevó a sus filas a Juan Camilo Angulo, lateral campeón con el Deportivo Cali; a dos piezas del Nacional campeón de Copa el año pasado (Brayan Rovira y Jonathan Marulanda, que ya había jugado en el club), y otros futbolistas como Álvaro Meléndez, de pasado reciente en Bucaramanga, y Fabián Mosquera, zaguero central de Jaguares. Hace rato, tal vez desde la campaña del regreso a la A en 1995, que Tolima no hacía tanto ruido.



