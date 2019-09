La carta que se jugará Tolima en el caso Rafael Carrascal

Deportes Tolima perdió en el escritorio, por decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, los puntos que había ganado en el partido frente a Rionegro Águilas, en la tercera fecha de la Liga. Ahora prepara la estrategia para intentar recuperarlos.

El club emitió un comunicado de prensa en el que considera que la decisión "se aparta de los hechos ocurridos y de los reglamentos de la Dimayor". Cabe recordar que en primera instancia, la Comisión Disciplinaria del campeonato (instancia anterior al tribunal que tomó esta nueva decisión) había negado la petición del club Talento Dorado.



"Que no quepa la menor duda que el jugador Rafael Andrés Carrascal Avilez fue incluido en nuestras planillas de juego del partido Águilas Doradas-Deportes Tolima estando vigente la inscripción y con el lleno de los requisitos según los reglamentos de la Dimayor. Con posterioridad a nuestra inscripción fue habilitado por la Dimayor de manera provisional el jugador en mención", dice la nota.



Cabe recordar que Carrascal no estaba en el estadio y que para ese momento ya había firmado su vínculo contractual con el América de Cali. "Estamos ante una realidad que pone el riesgo el patrimonio del fútbol colombiano", asegura el club.



Así las cosas, Tolima llevará el caso a instancias superiores. "Por supuesto que llevaremos este caso ante los tribunales del TAS, para defender nuestros derechos y los del fútbol colombiano", dice el comunicado, y agrega: "Jamás puede considerarse que se está violando el derecho al trabajo de un futbolista que tiene dos contratos laborales millonarios vigentes".



El técnico del Tolima, Alberto Gamero, respondió lo siguiente cuando lo consultaron sobre el tema: "Me pone triste la situación, ir a ganar a Rionegro es complicado, pero no voy a referirme a esa decisión. Sí les digo que nos vamos a meter".



Curiosamente, la Dimayor aún no publica en su página oficial el texto de la resolución que le quita los puntos al Tolima, pero ya los descuenta en todas las tablas de posiciones (Liga, reclasificación y descenso).



