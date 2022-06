Deportes Tolima le dio un duro golpe al Medellín al vencerlo 1-0 en el Atanasio Girardot, durante la penúltima fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2022.

El equipo ibaguereño logró derrotar al antioqueño gracias a un tanto de Anderson Plata, a pase de Andrés Felipe Ibargüen.



Tolima jugó con 10 hombres desde el minuto 29 debido a la expulsión de Fabián Mosquera. A pesar de la inferioridad numérica, los dirigidos por Hernán Torres mantuvieron el impulso de atacar y encerraron al Medellín por varios momentos.



En las toldas rojas, el argentino Luciano Pons fue expulsado en el minuto 71, luego de un codazo sobre Ureña. Pons se perderá el próximo partido del DIM.



Con este resultado, y tras la victoria 3-0 de La Equidad sobre Envigado, Tolima es el líder del grupo B Con 10 puntos. El cuadro asegurador es segundo, con 9; Medellín, tercero, con 8 unidades.



Los dos partidos de la última fecha del cuadrangular, a jugarse el próximo jueves, son Tolima vs. Envigado, en Ibagué, y La Equidad vs. Medellín, en Bogotá.



Así fue el partido

El primer tiempo

Al minuto 5, seguía atacando la visita. Andrés Ibargüen de media distancia asomó un remate a la puerta, pero la pelota se fue desviada.



Sobre el minuto 11, Medellín logró su primera aproximación clara con un tiro libre cobrado por Adrián Arregui cerca al área. En dos tiempos, William Cuesta logró controlar el peligro. Dos minutos después, Jean Pineda remató desde el sector derecho tras un pase de Yulián Gómez, la pelota pasó cerca del arco tolimense.



Tolima respondió al minuto 15 con un centro de Anderson Plata por derecha para que Juan Fernando Caicedo cabeceara al segundo palo, pero la jugada estuvo anulada por fuera de lugar. El juego ha estado de ida y vuelta, al 18, Felipe Pardo tras un tiro de esquina, le quedó la pelota sobre el sector derecho, pero no logró rematar con precisión ante la mala salida de William Cuesta.



El VAR tomó protagonismo sobre los 24 minutos. Una falta en ataque de Jean Pineda sobre Jonathan Marulanda, la cual el árbitro Carlos Ortega había decidido expulsarlo, luego conmutó la sanción a amonestación y tres minutos después, Fabián Mosquera agredió a un rival y Ortega lo había amonestado, luego, lo volvieron a llamar del VAR y cambió su decisión a expulsión, quedándose el Tolima con 10 jugadores.



Hernán Torres decidió sustituir al delantero Juan Fernando Caicedo, para darle ingreso a Cristian Trujillo, zaguero central. El partido seguía con mucha intensidad, ambos equipos intentaban llegar al arco rival, aunque Medellín con superioridad numérica era un equipo más peligroso, aunque sin contundencia.



Tolima reaccionó y al minuto 43, un desborde de Jeison Lucumí por derecha derivó en un pase para que Anderson Plata no lograra concretar, cuando la pelota estaba pasando sobre el área chica del arquero del DIM.



Dos minutos después, Anderson Plata abrió el marcador para el Deportes Tolima. El delantero aprovechó un descuido en marca y sobre derecha, el ex Santa Fe tuvo la calma para definir al palo más lejano de Marmolejo. El primer tiempo terminó con una intensa lluvia y el marcador a favor del Tolima.

La segunda mitad

En la etapa complementaria, en el DIM ingresó Andrés Ricaurte en lugar de Javier Méndez. Al minuto 2, Felipe Pardo remató desde el sector derecho y en dos tiempos, William Cuesta logró evitar la caída de su arco. El conjunto local buscaba llegar con claridad al arco contrario, pero le faltaba ser preciso y aprovechar ese hombre de más en el campo de juego. Tolima aguantaba y salía en contraataque.



Al minuto 10, Medellín hizo la segunda sustitución, ingresando Juan David Mosquera en lugar de Juan Guillermo Arboleda. Al minuto 15, una posible jugada de penal a favor del DIM fue advertida por el VAR al árbitro Ortega, tras un par de minutos y luego de ver la jugada, el central decidió no sancionarlo.



Medellín controlaba la pelota, pero no era peligroso. Tolima aguantaba y salía rápidamente en transiciones de defensa a ataque. Al minuto 26, Luciano Pons salió expulsado por una falta en ataque tras un centro desde el sector derecho, el argentino fue arriba y le dio un golpe a Rodrigo Ureña. Ambos equipos quedaron con 10 jugadores.



Al minuto 29, Julio Comesaña decidió sacar a Vladimir Hernández para que ingresara Diber Cambindo. Dos minutos después salió Jean Pineda e ingresó Edward López.



Tolima buscó darle frescura a su nómina y realizó varios cambios sobre el final del partido. Gustavo Ramírez ingresó por Anderson Plata y Luis Miranda entró por Andrés Ibargüen. En tiempo de descuento, Felipe Pardo en un remate cruzado, mandó la pelota muy cerca del arco visitante. Pero no había nada que hacer.

