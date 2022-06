Hace dos años, si usted le preguntaba a un hincha del Deportes Tolima si veía a su equipo jugando tres finales seguidas, seguramente lo podrían mirar raro. Eso sí, seguramente le habrían respondido que la ilusión siempre está. Pues la hora llegó: el equipo de Hernán Torres será el rival de Nacional en la final de la Liga 2022-I.

No fue fácil. Tenía que ganarle a Envigado, algo que en papel parecía trámite. Pero los naranjas se jugaban la dignidad y exigieron a su rival, al que el 1-0 le alcanzó para seguir soñando con la cuarta estrella.



(Lea también: Exnovia de Gerard Piqué reaparece en medio de polémica: 'Necesito decirlo')

Con un gol tempranero, Tolima parecía respirar tranquilo



Tolima no quería esperar qué podía pasar en Techo. Y a los 10 minutos ya estaba ganando, con una jugada que se saben de memoria: cobro de costado de Andrés Ibargüen y cabezazo de Sergio Mosquera, que estuvo casi tres meses sin jugar.



“Esto se lo dedico a mi padre, a mi familia, a mi madre que está en la tribuna. Lo soñábamos desde un principio, yo no pude estar, ahora se nos da la oportunidad de jugar una nueva final. Esperamos cerrar con broche de oro y pensar en Nacional”, declaró Mosquera a Win Sports +.

"Lo soñábamos desde un principio, yo no pude estar, ahora se nos da la oportunidad de jugar una nueva final. Esperamos cerrar con broche de oro". FACEBOOK

TWITTER



Luego hubo un susto por causa del VAR, cuando se revisó una acción en el área local por una supuesta falta a Jesús Hernández, pero, finalmente, no se sancionó nada.



Pero esa acción envalentonó a Envigado, que le puso dignidad al asunto y trató de meterle algún susto al portero William Cuesta. Hernández lo probó de lejos y lo exigió, pero no pudo anotar.



La tónica del partido se mantuvo en la segunda etapa, cuando Envigado seguía dando muestras de la valentía y el buen juego que le habían faltado en el resto del cuadrangular. Y Tolima trataba de controlar el encuentro para no pasar sustos, porque tampoco generaba mucho alrededor del área naranja.

Tolima tuvo un remate difícil, pero sostuvo el resultado



Tolima caminaba al borde del abismo, sobre todo cerca del final, cuando Envigado seguía sin entregarse e iba por el empate. El partido era mano a mano, como si los visitantes también estuvieran peleando la clasificación.



(En otras noticias: Luis Díaz: la estratosférica cotización que hace historia para Colombia)



Hernán Torres y su equipo de trabajo tienen muchas cosas que celebrar: están en octavos de final de la Copa Libertadores y ahora van de nuevo por la estrella, otra vez contra Nacional, al que ya derrotaron hace cuatro años, esa vez, con Alberto Gamero en el banco. El sueño está más que vivo.



DEPORTES