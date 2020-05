Esto dice Tolima sobre la posible marcha de Montero a Turquía

Aunque en los últimos días se ha conocido en diferentes versiones de prensa que el futuro del portero colombiano Álvaro Montero estaría en el Besiktas de Turquía, el Deportes Tolima negó este martes la versión.

Según Tolima, no existe de momento ningún acuerdo entre clubes para el traspaso del portero. De hecho, dice en un comunicado que no ha recibido ningún contacto de ningún club extranjero.



Sin embargo, eso no quiere decir que no existe el acercamiento. Ya que el club turco se pudo haber puesto en contacto directamente con el representante de Montero para adelantar conversaciones.

📍Comunicado oficial, tema Álvaro Montero. pic.twitter.com/3CsTfeviHe — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) May 19, 2020

En los últimos días se dice incluso que ya hay un acuerdo para que el portero pueda unirse al Besiktas.



Por ahora, habrá que esperar que se formalicen las negociaciones entre clubes.





