Tolima sufre, gana y está virtualmente clasificado

Deportes Tolima quedó a un paso de la clasificación, el conjunto Pijao derrotó a Patriotas 2-1 con goles de los laterales Juan Guillermo Arboleda y Danobis Banguero, por el rival anotó a través de Cristián Barrios, el Vinotinto y Oro completó seis fechas sin perder en la Liga.

Como es característico en condición de local, Deportes Tolima salió a sobrepasar la línea defensiva del rival, tomando posesión del balón y jugando por los extremos, recortando el juego por la banda izquierda donde se juntaban Campaz y Castro.



Pero fue Patriotas el que llegó con verdadero peligro sobre la portería del Vinotinto y Oro, a los nueve minutos el atacante Cristián Barrios recibió el esférico fuera del área y luego de pasar la línea sacó un remate cruzado al palo izquierdo de William Cuesta que a pesar de estirarse no pudo contener el balón que se fue al fondo para el gol boyacense.



A pesar del gol en contra, el cuadro Pijao siguió manejando el balón y buscando la portería del ibaguereño Eder Chaux, que por primera vez jugaba como titular en el Manuel Murillo Toro con una camiseta diferente a la del Tolima, sin embargo los locales no eran claros y fallaban en la jugada final.



Tolima caía en imprecisiones y facilitaba el trabajo defensivo de Patriotas, los de Gamero tenían el balón pero eran improductivos, por su parte los visitantes trataban de aprovechar los espacios que otorgaba el rival para aterrizar en el área tolimense.

A los 32 minutos el mejor jugador del Tolima, Alex Castro vio la cartulina amarilla y completó la quinta, siendo baja para el juego por la fecha 20 ante Medellín, una muestra más de la ansiedad y desespero de los pijaos al tener el marcador en contra y estar jugando de forma irregular.



Cuando el cronómetro marcaba 40 minutos Patriotas se quedaba con 10 jugadores, el lateral derecho Israel Alba derribó a Alex Castro y el árbitro Heider Castro no duda en mostrarle la segunda amarilla y lo excluía del partido.



El Vinotinto y Oro seguía acosando la defensa de Patriotas, con un arma que rompía lo férreo de la propuesta del técnico Gómez, el toque de primera intención y el cambio de ritmo con Jaminton Campaz, y así llegó el empate a los 47 minutos, después de que el portero Chaux detuviera a medias un remate a quemarropa, el rebote lo tomó Juan Guillermo Arboleda que definió a ras de pasto para dar tranquilidad a los pijaos para que se fueran al descanso.

Tolima sufrió pero le dio vuelta al resultado

Tolima salió adelantando lineas y buscando llenar el ancho de la cancha para atacar en bloque, Patriotas presentó una propuesta más conservadora y dejaba a Carlos Rivas como eje del contragolpe que se generaba al recuperar el balón.



Los pijaos imprimían velocidad y gran despliegue físico, además por el asedio a la zaga de Patriotas obligaba al rival a recurrir a las faltas cerca al área, ante la superioridad numérica Alberto Gamero sacó a Carlos Robles y ordenó el ingreso de Juan Pablo Nieto para sumar manejo y control con pausa a la posesión del balón.

La intención del dueño de casa era una sola, atacar por diferentes vías la zona posterior de Patriotas, con desborde por los extremos, a través de centros y pelotazo desde la mitad de cancha, pero se estrellaba con un bloque defensivo recio y aplicado, así mismo los visitantes sobre 25 minutos ya empezaban a bajarle ritmo al juego.



El cronómetro era otro enemigo que tenía Tolima, el paso de los minutos generaba impaciencia y desespero en los dirigidos por Gamero que apostaban al todo o nada, ya los medios no importaban y la necesidad era ganar como fuera.



Y esa apuesta le daba frutos a los pijaos, a los 40 minutos después de un saque de banda, Danobis Banguero recibe el balón a 30 metros del arco de Chaux, el lateral izquierdo del Tolima hace una diagonal corta y saca un remate con pierna derecha para mandar el balón al ángulo donde nada podía hacer el arquero de Selección Colombia y llegaba el segundo gol tolimense.



Era necesario para Tolima hacer respetar la condición de local, para poder llegar a 31 puntos y estar virtualmente clasificado a los cuadrangulares, no fue un juego vistoso y ordenado pero en estas instancias el resultado prima y los pijaos hicieron la tarea ante un aplicado rival.

Síntesis

Tolima 2 / Patriotas 1



Deportes Tolima: William Cuesta (6); Juan Guillermo Arboleda (7), Sergio Mosquera (7), José Moya (7), Danovis Banguero (8); Larry Vásquez (7), Carlos Robles (6), Anderson Plata (6), Jaminton Campaz (6), Alex Castro (6), Jorge Ramos (5).

D.T.: Alberto Gamero



Cucuta: Eder Chaux (7); Israel Alba (6), Darwin Carrero (6), Martín Payares (6), César Hinestroza (6); Julián Millán (6), Maicol Medina (7), Carlos Rivas (7), Cristián Barrios (6), Misael Martínez (5), José Guzmán (6).

D.T.: Nelson Gómez.



Partido: Bueno



Cambios en Tolima: Juan Pablo Nieto por Carlos Robles (19 ST), Junior Hernández por Alex Castro (22 ST), Diego Valdés por Anderson Plata (26 ST)



Cambios Patriotas: David Pérez por José Guzmán (42 PT), David Castañeda por Misael Martínez (32 ST), Brayan Fernández por Cristián Barrios (45 ST).



Amonestados en Tolima: Alex Castro (32 PT), Carlos Robles (9 ST), Juan Guillermo Arboleda (20 ST), Larry Vásquez (35 ST),



Amonestados en Patriotas: Julián Millán (19 PT), Israel Alba (32 PT) y (40 PT), Eder Chaux (41 PT), David Pérez (27 ST),



Expulsados: Israel Alba (40 PT).

Goles de Tolima: Juan Guillermo Arboleda (47 PT),

Goles Patriotas: Cristián Barrios (9 PT),

Figura: Danobis Banguero (8)

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Heider Castro (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué