Tolima demandaría a América de Cali si contrata a uno de sus jugadores

Rafael Carrascal podría ser nuevo jugador del América de Cali. El mediocampista que renunció hace varias semanas al Deportes Tolima estaría en Cali finiquitando los detalles de su nuevo contrato.

Sin embargo a los 'pijaos' esa decisión no les ha gustado, debido a que según el máximo dirigente del equipo, Gabriel Camargo, el jugador aún tendría contrato vigente por un año con el club, pues no aceptaron su renuncia.

El equipo de Ibagué reclama 1,5 millones de dólares de la cláusula de permanencia del jugador.

"Vamos a ver si algún club lo va a contratar. Creo que en Colombia es muy difícil y en el exterior también, según me dicen los abogados. Esperemos un rato a ver qué pasa", aseguró Camargo.

El jugador había dicho desde enero que no quería seguir en el equipo 'pijao' y aunque aparece inscrito por Tolima ante la Dimayor para la Liga Águila-II 2019, no fue convocado para las dos fechas que han jugado los de Ibagué.

"No quiero dirigirme ni darle más importancia a ese señor (Rafael Carrascal). Simplemente él tiene su contrato con Tolima con todas las de la ley, no puede alegar nada; como no pudo alegarlo en la carta de renuncia. No le subimos el sueldo, entonces dijo que se va", finalizó.

Por ahora la situación de Carrascal espera a si será o no anunciado por América, y luego, si efectivamente Deportes Tolima tomará acciones legales.

DEPORTES