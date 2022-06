El Comité Disciplinario del campeonato habilitó este martes al jugador Giovanni Moreno, de Atlético Nacional, para que pudiera disputar el miércoles la final del fútbol colombiano contra el Deportes Tolima, que terminó con victoria verde 3-1 en el partido de ida. El equipo de Ibagué anunció que por esa situación, jugó bajo protesta.

Protesta del Tolima

Celebración del gol de Yerson Candelo. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

En sus redes sociales, en pleno partido de ida en el Atanasio Girardot, el Tolima anunció que reclamará los puntos de este encuentro.



Moreno había recibido dos fechas de suspensión por haber provocado a los hinchas de Millonarios en el partido que su equipo empató 0-0 en Bogotá, el pasado 11 de junio.



Sin embargo, el mismo Comité suspendió parcialmente la ejecución de la sanción, al considerar que "La tribuna provocada por parte del señor Moreno era una tribuna,que en atención a las decisiones de esta autoridad, no debió contar con público en el partido disputado entre los clubes Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. y Atlético Nacional S.A.; razón por la cual se entiende como una circunstancia particular sobre la cual orbita la comisión de la conducta.Lo anterior además en el contexto de provocaciones mutuas entre la hinchada y el referido jugador".

Tolima no aceptó los argumentos del comité, dijo que estaba jugando bajo protesta y anunció acciones:



"Respetamos las decisiones de los tribunales deportivos y estamos seguros de la contundencia de nuestros argumentos, por lo que no sólo denunciamos sino que pedimos las sanciones y puntos que contempla el reglamento a nuestro favor".

¿Tiene futuro?

Giovanni Moreno, en el momento en que se burla de los hinchas de Millonarios. Foto: Twitter

De entrada, aunque el equipo de Ibagué se siente indignado por la decisión que tomó el comité disciplinario, no se contempla que la demanda anunciada por el equipo vinotinto pueda prosperar.



Básicamente, Atlético Nacional cuenta con la garantía que le da la resolución, que autoriza que Gio Moreno pudiera ser inscrito para los dos partidos de la final.



El comité fue claro en sus argumentos, aunque estos no sean compartidos por el club que, en este caso, se siente perjudicado."Se someterá al jugador Giovanni Moreno a un periodo de situación condicional de seis (6) meses, durante el cual se podrán aplicar las consecuencias (...) en el evento que ocurra una nueva infracción de igual o similar naturaleza", dice el boletín de la Comisión.



Tolima está en su derecho de protestar y adelantar su demanda, pero el panorama no es favorable.



El partido de vuelta se disputará este domingo en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.







DEPORTES

