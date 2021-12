William Cuesta, en el arco, y Gustavo Adrián Ramírez, tanto atrás como adelante, fueron claves para que Tolima se llevara el empate.





Así jugó Tolima

William Cuesta: fue fundamental para que Tolima se llevara el punto que le da la opción a su equipo de conseguir el título en Ibagué y dar, por primera vez en su historia, la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro. Tuvo dos atajadas claves; en especial, el balón que le paró a Harold Preciado en el final del encuentro, que pudo significar una historia distinta para el partido de vuelta. Cada vez más consolidado como titular y ya hizo olvidar a Álvaro Montero, del que fue suplente durante muchos años. Siete puntos.



Harold Gómez: pasó algunos trabajos en el primer tiempo, cuando Cali se volcó con todo en busca de sacar una rápida ventaja. Pero luego el juego se interrumpió en muchas ocasiones y eso terminó favoreciendo la idea de juego de su equipo. Seis.

Julián Quiñones: se le nota la experiencia en las finales. Se convirtió en el líder dentro de la cancha cuando perdió a sus dos compañeros de zaga por lesión y acabó ayudando mucho a William Parra para que se adaptara rápidamente a la posición y le ayudara a controlar el ataque del Deportivo Cali. Siete.



Sergio Mosquera: en un partido en el que lo estaban moviendo mucho y le tocó sufrir para mantener la estructura, una lesión muscular lo sacó muy temprano del juego, a los 23 minutos del primer tiempo. Sin calificación.



Junior Hernández: por su costado entró la jugada que terminó en el gol del Deportivo Cali. Aunque sigue como improvisado, cada vez parece más adaptado a la posición. Seis.

La desempeño en la mitad

Cristian Trujillo: impasable en la mitad, seguro a la hora de jugar y fundamental para que Tolima se llevara un punto de Palmaseca este domingo. Seis.



Juan David Ríos: jugador de bajo perfil, pero de altísimo rendimiento en el Tolima. Cada vez más importante, no solamente en el quite, sino saliendo desde el fondo. Siete.

Luis Fernando Miranda: el partido no se le dio para sus características: no se notó mucho y terminó reemplazado. Cinco.



Daniel Cataño: fue el autor intelectual del gol del empate del Tolima, al tener la inteligencia de mandar una pelota templada al primer palo para que entrara allí Gustavo Adrián Ramírez y anticipara a todo el mundo. Un jugador serio, solidario. Siete.

Ómar Albornoz: probó varias veces al arco, pero no tuvo una buena puntería en este partido. Sigue siendo importante en la idea de lucha y juego físico con la que Tolima sigue soñando con la estrella. Seis.



Gustavo Adrián Ramírez: no solamente fue el autor del gol con el que Tolima llega a su estadio a definir la estrella a su favor, sino que además sacó una pelota de la raya que pudo haber aumentado la ventaja para el Cali. Los goleadores aparecen en los momentos justos y el paraguayo ha cubierto bien la ausencia de Juan Fernando Caicedo. Ocho.



Ánderson Angulo: reemplazó a Mosquera a los 23 minutos. Le faltó, como a toda la defensa, algo de reacción para evitar que Harold Preciado tomara el rebote y anotara el 1-0. Luego pisó mal y apenas pudo terminar el primer tiempo. No salió a la cancha para el segundo. Sin calificación.



William Parra: tuvo que reemplazar a Angulo como zaguero central y se adaptó rápidamente a la posición, con una ayuda fundamental de Julián Quiñones. Resultó clave para evitar problemas defensivos. Seis.



Yohandry Orozco: jugó los últimos 15 minutos en reemplazo de Daniel Cataño, con la idea de darle manejo de pelota al Deportes Tolima y dejar correr los minutos para llevarse el empate a Ibagué. Sin calificación.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc

