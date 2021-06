Quindío aún no ha ascendido, pero ya celebra como campeón

Deportes Quindío quedó muy cerca de regresar a primera división, tras empatar este domingo 1-1 con Atlético Huila, en Neiva. Sin embargo, matemáticamente aún no está en la A.

Cabe recordar que el sistema del campeonato establece que el ganador de esta final, a la que le faltan 90 minutos en Armenia, el miércoles, obtendrá el primer cupo en la A. El perdedor deberá jugar un repechaje contra el primer equipo del acumulado del año que no haya sido campeón, en este caso, Cortuluá.



Sin embargo, el reglamento dice que si el equipo que pierde la final es el que más puntos sumó en la temporada, ascenderá directamente y no habrá repesca.



Hoy, Quindío supera a Huila por tres puntos (91 contra 88). Si los opitas ganan en Armenia, llegarán al mismo puntaje. Pero si lo hacen por cinco o más tantos, superarán al Quindío por diferencia de goles y lo obligarían a ir a la repesca.



Pese a que las matemáticas aún no lo avalan, los jugadores del Quindío ya festejan como si hubieran vuelto a la A, de la que descendieron en 2013. En redes sociales circulan videos de los integrantes del equipo celebrando el ascenso:

El partido de vuelta de la final de la B será el miércoles a las 7 de la noche. Quindío no pierde por cinco goles de diferencia en su estadio desde el 22 de septiembre de 2013, cuando Deportivo Cali lo venció 0--5. Huila nunca ha ganado como visitante por esa diferencia.



DEPORTES