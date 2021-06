Deportes Quindío sueña con el ascenso: está en la final semestral

Deportes Quindío venció 0-1 a Atlético de Cali en Valledupar, sede improvisada del equipo vallecaucano, y clasificó a la final semestral del torneo de ascenso.

Yilmar Filigrana, en el minuto 76, anotó el gol del equipo que dirige Oscar Héctor Quintabani, que llegó a 13 puntos, seis más que su escolta, Valledupar, a una fecha del final del cuadrangular B.



"El partido fue complicado, Atlético juega muy bien, tratamos de hacer el juego que entrenamos siempre, al final se me dio el gol y lo importante es irnos para Armenia con el paso a la final", dijo Filigrana a Win Sports.



Quindío ahora espera al ganador del grupo A para jugar la final semestral. En esa zona, a falta de una fecha, tres equipos tienen opción de clasificar: Leones (8 puntos y diferencia de goles de +3), Cortuluá (8 puntos y +2) y Fortaleza (6 puntos y -4).



En la última fecha de ese grupo, este miércoles a las 4 p.m., Cortuluá recibe a Leones y Fortaleza juega contra Huila. Si hay ganador en el estadio Doce de Octubre, será finalista. El empate clasifica a Leones, a no ser que la escuadra bogotana le gane por seis o más goles al Atlético Huila.



Huila ya está en la final anual, por haber ganado la primera parte del campeonato. Pero además podría llegar a esa instancia con el ascenso asegurado si confirma el primer ligar en la reclasificación: hoy tiene 82 puntos y supera por tres al Quindío.



Cabe recordar que las finales semestral y anual también suman para el acumulado.



DEPORTES