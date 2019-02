Denuncias de acoso sexual en la Selección Femenina Sub-17

Dos futbolistas de la Selección Colombia Femenina Sub-17 presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral durante el proceso de preparación para el Suramericano de la categoría, que se llevó a cabo en Argentina. El caso fue revelado por el portal La Liga contra el Silencio.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá. Una de las afectadas, que para ese momento aún era menor de edad, explicó así el acoso.



“Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol”, explicó. Cuando se negó, según ella, el miembro del cuerpo técnico pasó al acoso laboral. “Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”, dijo la jugadora, en un testimonio recogido y publicado en la edición web del diario Publimetro, que hace parte de la alianza que integra la Liga contra el Silencio.



Posteriormente, la jugadora reveló que había recibido amenazas por teléfono. “Cuando se supo de las acusaciones, una persona desconocida me llamó a decirme que tuviera cuidado porque iban a enviar a la gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar, y que en tres días se sabría si había sido yo. Eso se llama coacción”, dijo. Nunca más fue convocada.



Fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol consultadas por EL TIEMPO en la noche de este martes dijeron que en la entidad conocieron de las denuncias cuando estas llegaron a la Fiscalía, a mediados del año pasado y que, ante la gravedad de los hechos, el preparador físico, Sigifredo Alonso, fue despedido de su cargo.



Aseguraron que el técnico del equipo, Didier Luna, no tuvo nada que ver en el asunto y por eso aún sigue vinculado con la FCF, y que la entidad se puso a disposición de la Fiscalía para adelantar la investigación, que aún sigue en curso.



DEPORTES