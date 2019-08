Nueva denuncia de acoso en el fútbol femenino, ahora en el arbitraje

Los casos de acoso sexual y laboral en el fútbol femenino siguen apareciendo a medida que pasan los días. Ahora, el tema trascendió a otro campo de esta disciplina: el arbitraje.

Este miércoles, la Defensoría del Pueblo convocó a una rueda de prensa tras llevar a cabo una mesa de seguimiento a la situación de las futbolistas colombianas, con la presencia de varias jugadoras, de Carolina Rozo (la fisioterapeuta que denunció acoso sexual de parte de Didier Luna, extécnico de la Selección Colombia Sub-17) y de representantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). En la conferencia, Falla denunció irregularidades de parte de Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, y del instructor arbitral Luis Fernando Avendaño.





"El profesor Fernando Avendaño y el señor González, quienes organizan el torneo profesional femenino, ponían la condición para ir a zonales en Cali o Barranquilla de 'usted va pero no hace el cobro del arbitraje ni del pasaje'", declaró la juez.



Falla relató la situación que vivió con Avendaño antes de los Juegos Nacionales en San Andrés, en 2008, para los cuales ya había sido seleccionada para dirigir. "Él me dijo 'yo te nombro pero tú no me cobres'. Eso no me cabía en la cabeza. Con eso yo tenía que comprar mis medias, mis guayos y mis camisetas", declaró.



Sin embargo, Falla sido que por ahora no dirá nada más al respecto. "Vine antes y no encontré apoyo. No diré más hasta que haya una verdadera ayuda y acompañamiento, porque uno denuncia y sale afectado", expresó.



El Defensor del Pueblo, Édgar Negret, dijo sobre las denuncias que ha recibido: "Reconozco la fuerza de estas mujeres que levantaron sus voces y nos contaron lo que realmente estaban viviendo; las limitaciones a las que se ven expuestas; la discriminación; la violencia y el acoso sexual”.



Negret se quejó de que en la mesa de trabajo no hubiera ninguna representación de la dirigencia del fútbol colombiano. "Lamentamos que en esta mesa no se haya hecho presente La Federación Colombiana de Fútbol ni la Dimayor. Su ausencia evidencia que no hay un compromiso claro de su parte", concluyó.



