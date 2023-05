La hinchada de Millonarios se desplazó masivamente a Tunja para el partido que su equipo, con suplentes, empató 1-1 contra Boyacá Chicó, en la fecha 19 de la Liga 2023-I.

Sin embargo, ese acompañamiento se vio empañado por las denuncias que hinchas e incluso periodistas hicieron en sus redes sociales acerca de los problemas de logística que pudieron, incluso, generar una tragedia.

Sobrecupo y fallas de logística en el estadio de Tunja



En diferentes videos publicados en redes, se vio cómo hubo sobrecupo en las tribunas del estadio La Independencia. El periodista Nicolás Samper hizo un paso a paso en su cuenta de Twitter para mostrar las fallas que tuvieron que soportar los asistentes al estadio.

Sobreventa, hacinamiento, maltrato e ineptitud resumen perfectamente el estado actual de ingreso al público al juego Boyacá Chicó-Millonarios. Penoso y vergonzoso. pic.twitter.com/XzHt20oRh1 — Nicolás Samper (@udsnoexisten) May 13, 2023

Curiosamente, a pesar del evidente sobrecupo que se vio en la tribuna oriental del estadio, el segundo piso no fue habilitado. Samper afirmó que esas graderías no tenían barandas y por eso no podían recibir público, citando al coronel Marcos Forero, encargado del operativo.

Allá hay una tribuna más, en el segundo piso. No dejan entrar a nadie porque esa tribuna, me cuenta el Coronel Marcos Forero, no tiene barandas de seguridad. pic.twitter.com/D8sqFLdeBp — Nicolás Samper (@udsnoexisten) May 13, 2023

Cabe recordar que el estadio La Independencia está en ampliación desde 2009 y las obras no han sido terminadas. Apenas se construyeron las tribunas oriental y norte. Las de sur y occidental corresponden a la antigua estructura del escenario, que había sido remodelada con ocasión de los Juegos Nacionales de 2000.



Los problemas ocasionados por la mala logística y el sobrecupo generaron incidentes entre algunos fanáticos de Millonarios y la Policía de Tunja.

Mucha gente se quedó sin entrar y otra sigue corriendo a ver cómo logra un lugar. El resto están ahí, espichados. Una vergüenza de logística la del club local y por las fotos, es claro que se sobrevendió este juego. Todo muy peligroso. pic.twitter.com/yoV52ofQDs — Nicolás Samper (@udsnoexisten) May 14, 2023

Una máquina del cuerpo de Bomberos de Tunja fue atacada, al parecer, por seguidores del Boyacá Chicó después del partido.

Atención ⚠️ Una vez finalizado el encuentro deportivo entre los equipos: Boyaca Chico Futbol Club y Millonarios FC y habiendo terminado la labor de prevención en el estadio, una de las máquinas con su tripulación fue atacada por hinchas locales sin ninguna razón. pic.twitter.com/otIJdJegow — POSITIVA FM TUNJA (@POSITIVAFMRADIO) May 14, 2023

