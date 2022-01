Juan Camilo Chaverra, portero del Atlético Bucaramanga, denunció este viernes en sus redes sociales que fanáticos del club entraron a la sede de concentración del equipo para agredirlos y robarlos.

"Impresentable lo que acaban de hacer unos hinchas desadaptados y delincuentes al meterse a nuestra sede a agredirnos y a robarnos nuestras pertenencias. Creo que los que nos quedamos y todos los compañeros que han llegado siempre queremos lo mejor para la institución y sus hinchas", escribió Chaverra en su cuenta de Twitter.



Imágenes de la agresión a jugadores del Bucaramanga

Chaverra publicó otros dos trinos, uno en el que asegura que siempre están dispuestos a escuchar el inconformismo de los hinchas, y otro, en el que muestra imágenes de cómo fue la agresión.

"Lamentable lo sucedido y creo que esto no son hinchas si no unos delincuentes. Nosotros como jugador siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos siempre y cuando lleguen con respeto y no cómo lo hicieron en la noche de hoy!! Impresentable", agregó Chaverra.



Bucaramanga terminó en la décima casilla en el segundo semestre del año pasado y para este torneo hizo un revolcón en la nómina. Mantuvo al técnico Néstor Craviotto, pero contrató 14 nuevos jugadores. Chaverra es uno de los futbolistas que se mantienen de la nómina del año pasado.



