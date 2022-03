Meluk le cuenta... (Demagogia y realidad)

No a la demagogia. No al populismo. Es fácil quedar bien con las mayorías para ganar simpatías. ¡Ah! Aclaro de antemano que no me referiré a la jornada electoral de este domingo ni de la elección presidencial por venir. Hablo de los argumentos demagógicos y populistas que ganan de lejos en los debates deportivos en las redes, la radio y la TV, y que no coinciden con la realidad.

Ganarse con halagos el favor popular no es tan complicado. Por ejemplo: es facilísimo decir que los presidentes de los equipos de fútbol deben irse, deben vender los equipos. Es fácil gritar en la tribuna ¡que se vayan!, ¡que renuncien!, pero si ellos son los dueños de los equipos. “¡Fuera Cadena! ¿Cómo permiten que siga en el Cúcuta? Pues es que las cosas son de sus dueños así estos sean malos administradores y malas pagas como lo ha demostrado con creces el propio Cadena.

Clubes son de sus dueños

Los clubes no son de los hinchas ni mucho menos de los periodistas. La realidad es que la ‘junta de dueños’ (como le dicen en México a la Dimayor de allá con total acierto y precisión) decide por ellos, los dueños que mal que bien son los que invierten mucho o poco, bien o mal, pero son los que ponen un billete.

Asamblea de la Dimayor. Foto: Dimayor

Dura es la realidad, pero es la realidad, como en el caso de la muy probable reelección masiva los directivos de la Federación de Fútbol. Cuestionados y sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por la reventa de la boletería en la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018, y con la Selección Colombia virtualmente eliminada del Mundial de Catar, seguirán en sus mullidos asientos.



La sola responsabilidad política de la eliminación debería costarles el puestos, lo digo así suene populista. Así lo grite el ‘Pibe’ Valderrama. Pero como nos dijo un presidente de equipo: “¿Y acaso no es válido el reconocimiento político por la gestión administrativa? ¿La excelente gestión financiera no cuenta?”.

leí que Borja, Zapata, ‘Rifle’ Andrade, Borré, Muriel y hasta James fueron a meter el tarjetón y lo echaron por fuera de la urna. FACEBOOK

El técnico Reinaldo Rueda ha dirigido el equipo con la partitura en desorden y los jugadores se han comido goles imposibles. Los directivos no juegan. Impopular decirlo, pero real. A propósito: leí que Borja, Zapata, ‘Rifle’ Andrade, Borré, Muriel y hasta James fueron a meter el tarjetón y lo echaron por fuera de la urna. ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja! Eso no es populismo ni demagogia: es realidad y buen humor.

La realidad es la realidad

Es fácil achacar la muy posible eliminación a la “corrupción de la Federación”, como se repite en medios y redes. Pero la realidad nos dice que el mejor Mundial de nuestra historia se hizo bajo la administración de Luis Bedoya, protagonista de primer orden en el escándalo de coimas en la Conmebol. Triste realidad.

Eso es tan brutalmente realista como cuando Sebastián Viera, el capitán del Junior, les recordó a sus hinchas que en la Liga no es importante ir de primero en la tabla, sino clasificar. “Hemos salido campeones dos veces clasificando de octavos”, dijo. Un baldado de realidad dura y pura.



Y así: la demagogia de los microciclos y morfociclos y todas esas hierbas populistas para congraciarse con la afición y la crítica en la realidad no sirven para nada.



Y como les dije la semana pasada, los equipos colombianos volvieron a ser del ‘bombo 3’ para el sorteo de la Libertadores. Otra dura realidad, son equipos de tercera categoría y terceros favoritos en sus grupos, en los que pasan dos. La realidad.

Como dijo Mark Twain: cada vez que esté del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar, así no sea popular...





Meluk le cuenta...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLecuenta

