El delantero del Real Cartagena y de la selección Sub-17, Rafael Santos Mercado, fue impactado por una bala en medio de un ataque sicarial perpetrado en una peluquería en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

A las 7:47 p.m. de la noche del sábado 4 de marzo, un hombre armado ingresó a la peluquería ‘Milan Barbershop’ y asesinaron a Keiner Enrique Blanco Mercado, de 23 años. Ambos jóvenes se encontraban chateando en sus celulares mientras esperaban que los atendieran en la peluquería.

El portal digital Primer Tiempo constató que en uno de los disparos efectuados por el atacante hirió a la joven promesa del fútbol colombiano en el muslo derecho y alcanzó a ser herido en el fémur. Actualmente se encuentra en observación en el hospital para determinar el proceso de recuperación que necesitará el muchacho de 16 años.

Debido al daño recibido en su pierna, el jugador de fútbol no podrá participar del Campeonato Sudamericano sub-17 con la Selección Colombia, donde era un convocado permanente.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el nombrado medio virtual, Rafael Mercado no conocería a ninguno de los otros clientes presentes en el establecimiento comercial. “Rafael no estaba haciendo nada malo, estaba ahí con su celular a la espera de su turno, se iba era a cortar el pelo”, aseguraron las fuentes, que por efectos de privacidad no fueron nombradas.

El jugador también vive en el barrio Olaya Herrera y es habitual en convocatorias de selecciones nacionales. Se formó en Talentos Cartageneros y en Selecciones Bolívar, y luego pasó a Udinese, en la liga de Bolívar. Ahora como deportista profesional en el Real Cartagena, tiene bajo su manga tres partidos junto al equipo en la Liga Betplay Dimayor.

