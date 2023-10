Hubert Bodhert explota y revela si tuvo problemas con los jugadores

El Independiente Santa Fe informó que ha decidido prescindir del colombiano Hubert Bodhert como su técnico, un día después de la goleada 5-0 que tuvo que encajar en casa contra el Águilas Doradas.

"A partir de la fecha y previo acuerdo con el profesor Hubert Bodhert han decidido terminar la relación contractual", informó el club en un comunicado, donde agradece al técnico "por este tiempo con la institución" y le desea "éxitos en sus futuros proyectos deportivos".

(Video: hinchas de Santa Fe protestaron contra Eduardo Méndez; empapelaron la sede)(Dimayor programó semifinales de Copa Colombia y trastocó el calendario de la Liga)

El club cardinal no informó de quién reemplazará a Bodhert, aunque sus dirigentes se han reunido "para tomar las mejores decisiones en beneficio de la institución", según el comunicado, pero luego eligió a Pablo Peirano.



Bodhert llegó al Independiente Santa Fe del Alianza Petrolera el 25 de junio de 2023, en reemplazo de Gerardo Bedoya, y consiguió en la actual liga ganar 5 partidos, mientras que el conjunto capitalino encajó 6 derrotas durante su guía.



Tras la derrota anoche contra el actual líder de la liga, Águilas Doradas (5-0), el club cardenal va sexto en la liga, al haber perdido tres de los últimos cinco partidos y solo haber conseguido una victoria.

Facebook Twitter Linkedin

Hubert Bodhert Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Las formas no son como uno quiere. Lo que toca es mirar el rendimiento, por qué no podíamos tener un fútbol tan estético como se quería. De alguna forma conseguir resultados, es lo que veo y como digo. Al final de esto van a revisar los puntos, si estás clasificado. Mañana, más adelante, no es si jugaste bonito o feo. Nosotros tuvimos un Santa Fe donde siempre debe estar un equipo de esta talla, en los 8. Uno en el camino va mejorando cosas. A la salida mía, al equipo lo dejé clasificado", dijo el DT a Caracol.



Y agregó: "“Con los jugadores no paso algo, la prensa la interpretó de alguna manera. Di mi punto de vista, cuál fue mi intención. Al interior de nosotros lo entendimos y seguimos adelante. No paramos porque si hubiese conflicto y dificultad, hasta ahí hubiéramos llegado”.

(Dimayor programó semifinales de Copa Colombia y trastocó el calendario de la Liga)