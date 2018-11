‘En el 2-1 no le pusimos la pausa para controlar el partido’: Zambrano

Cómo vio el partido. Es un partido normal, competitivo, dos equipos buenos y ya está.



Vio penal o no. No vi la jugada y no puedo decir si fue o no. Ojalá si me hagan una falta en Ibagué en ese minuto me piten también el penal.

Problemas para manejar el partido. La entrada de Albornoz (Omar), obviamente cambia el panorama. Es un jugador potente, de tranco largo y quizás nosotros todavía pecamos de no haber manejado el partido como deberíamos haberlo. Por momentos, cuando ganábamos 2-1, debimos jugado un poco más y estoy seguro que si teníamos más circulación, la tercera anotación hubiera llegado. Pecamos en jugadores al ataque con un frenesí muy alto. El 2-1 era un buen resultado sin ser extraordinario. Bajo ningún análisis pensaríamos que está cerrado, está muy abierto y listo para nosotros, dejamos pasar una oportunidad, pero en Ibagué tenemos otra.

Los cambios demorados. Puede ser un análisis, un cambio u otro cambio. Parra, que pudo ser un cambio, pegó un pique de 40 metros para ganar un balón, estaba entero. La idea de poner un jugador como Luna o Segura, eran opciones, pero necesitábamos agresividad en el mediocampo y esa agresividad la tenía Parra. Son opiniones y todos tenemos las mismas. No pienso que los cambios o no tuvieran que ver en el resultado. El problema fue que en el 2-1 no le pusimos la pausa para controlarlo.



Caicedo. Está bien. No tiene problemas. Lo que sucedió no quiere decir que esté lesionado y no pueda jugar el próximo partido. Sintió un dolor y quiso salir. Él es un jugador importante para nosotros. Hizo un gol de factura de primer nivel. No creo que tenga problemas para jugar el resto de las series.



El partido de vuelta. No vamos a sufrir porque vamos a mirar bien el camerino. Vamos estar muy bien, créanme.



Ansiedad de Cano. Es un diálogo que lo tuvimos con Germán Ezequiel y él asumió que sí estaba un poco ansioso. Él quiere de sobremanera ayudar al equipo, hacer un gol. En ese deseo ferviente que tiene un goleador, a veces te cobra factura. Muchas veces es mejor que las cosas pasen en vez de forzarlas.



