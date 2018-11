‘No es fácil estar 3 goles abajo y tener esa gallardía’: Sergio Guzmán

Rionegro Águilas cayó en casa 2-3 por la semifinal de ida de la Liga Águila 2018-II. El cuadro local pudo anotar dos goles en los últimos minutos que lo dejaron vivo en la serie cuando parecía todo lo contrario.

Sergio Guzmán, asistente técnico de Jorge Luis Bernal, habló en rueda de prensa. “Valorar lo que hicieron los muchachos porque lograron sobreponerse. No es fácil estar tres goles abajo y tener una reacción con tanta gallardía. La llave está abierta y para nadie es un secreto que enfrente había un rival con mucha jerarquía”.



El asistente técnico dijo que ante Junior no jugaron de manera directa como lo venían haciendo. “Nosotros le hemos generado a los muchachos de que tenemos que jugar un fútbol más directo, lo venían haciendo, pero hoy los últimos 10 minutos mostraron lo que es este equipo. Hay algo y de seguro lo vamos a mostrar en Barranquilla”.



Guzmán se quejó del arbitraje de Andrés Rojas. “Acabo de ver el segundo gol y hay una mano sospechosa de Teo (Gutiérrez) con un árbitro muy permisivo para el Junior. De verdad que los árbitros con nosotros no han sido muy condescendientes porque se hacen seis cambios y como mínimo serían cinco minuto y hoy dan tres”.



Sergio indicó que a pesar de que analizaron mucho al Junior, el cuadro tiburón tiene mucha calidad individual. “Todos los partidos son tan distintos, trabajamos toda la semana, pero adentro es otro estado de ánimo. Jarlan no te trabaja esa jugada que hizo, él sabe que la puede generar cuando quiera y más con los compañeros que tiene. Uno encuentra desatenciones y una desatención contra el Junior genera eso”.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín