‘Omar es un líder y está en buen momento’: Carreño

El argentino Omar Pérez está de vuelta en su casa, en Independiente Santa Fe. Ayer, en un evento en el norte de Bogotá, se hizo la presentación del regreso del argentino, quien aseguró: “Llego a entregar el fútbol que me queda, a buscar un título y a jugar un torneo internacional”.

Aunque Pérez es un ídolo del club y hay agradecimiento por de la hinchada cardenal, en varios sectores preocupa y se critica su llegada. Ante esta situación, EL TIEMPO y Citytv hablaron con el presidente de Santa Fe, Juan Andrés Carreño, quien despejó todas las inquietudes.



Sin duda, la mayor expectativa que se generó ante la llegada de Pérez es su estado físico. El volante argentino ya tiene 37 años; en su último año jugó en Patriotas de Boyacá, equipo en el cual jugó 33 partidos, ocho de estos completos, durante 2.227 minutos.

Sobre la actualidad del jugador, Carreño dice: “En la llegada de Omar pesa un 50 por ciento su condición de ídolo y el otro 50, su actualidad. Él tuvo un buen año en Patriotas. Yo vi todos los partidos de él, incluso fui a algunos en Tunja. Está en un buen momento, y a uno no se le olvida jugar fútbol; Omar puede cambiar un partido en una fracción de segundo. Y en lo personal es un líder, un ejemplo que nos llevó a 14 finales y a ganar 9 títulos”.



El presidente de la institución es enfático en que no obstante ser un jugador experimentado, “Omar es una persona necesaria para el club, y si algún día se tiene que ir del fútbol, tiene que ser vestido con la camiseta de Santa Fe. Y en el fútbol lo que importa es el hoy, no la edad”.



En la presentación oficial, Pérez agradeció al club por su regreso y prometió “dejar el alma” para conseguir los objetivos que se trace el equipo: “Debemos buscar un título, y a volver a jugar un torneo internacional y que Santa Fe esté en el lugar que merece... Vengo a aportar lo que sé; todos me conocen y saben que brindaré alma y corazón por esta camiseta”.

“A mí, este año que pasó me sirvió muchísimo, y el trabajo duro me trajo acá de vuelta; no lo esperaba, pero estoy muy feliz de estar en mi casa”, afirmó el argentino. Y agregó: “Vengo a entregar todo lo que me queda en el fútbol, dejaré alma y vida en cada partido. Espero retirarme con un título”.



El argentino firmó un contrato por un año, y la idea es que su retiro se consume el próximo diciembre, ojalá con la obtención de un título. En días pasados, el jugador estuvo en la sede del equipo cardenal y tuvo una conferencia con el técnico Guillermo Sanguinetti, con quien habló durante cerca de una hora.



En dicho diálogo, Omar y Sanguinetti mencionaron viejos enfrentamientos que tuvieron y la importancia del jugador para el club, entre otros tópicos.











