El presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, habló con EL TIEMPO de la medida cautelar que le permitirá inscribir jugadores este semestre. Aseguró que aún no se ha ganado nada y afirmó que están buscando un volante de creación y un delantero.

Tema del TAS. Lo primero que hay que decir es que esto se puede perder. Esta medida es un respiro, pero no soluciona el reclamo de fondo. Es una medida transitoria, pero sigue en discusión. El tema de la medida cautelar que conocimos hoy era importante para continuar con el proyecto de Paulo Autori. Hoy nos levantamos con esa buena noticia muy temprano.



El argumento de defensa. La principal línea de argumentación es que él (Uribe) se fue libre de Nacional, no quiso renovar y se fue libre para Toluca, como se fue libre para Flamengo. Dejó de ser activo de nuestro patrimonio y no recibimos un solo peso, eso es lo que apelamos.



Refuerzos. En el tema de los refuerzos Cuadrado (José Fernando) era el hombre que habíamos definido en su momento. Ya está cuadrado. Ahora, la prioridad es contratar un volante 10 y un 9. Se ha hablado de defensores centrales desde la semana pasada por el interés que hay por Felipe Aguilar, pero es un puesto con línea de sucesión. Muchos de los jugadores que estuvieron el viernes en el partido contra Millonarios no podían inscribirse y con este fallo se solucionan esos problemas.



Felipe Aguilar. Es un jugador que lo han buscado de muchos equipos. En México lo ha preguntado Morelia y en Argentina, San Lorenzo y Talleres.



¿Nombres, nacionalidad? No tiene nacionalidad. No hay restricción. Estamos abiertos para ver qué puede conseguirse. No son argentinos, no son brasileños. Hay muchos. Teníamos prácticamente las contrataciones en diciembre, pero con el fallo los nombres en carpeta se cayeron, los jugadores tienen familias y quisieron definir su futuro.



Germán Ezequiel Cano. Es un jugador de categoría, pero él ha sido claro que en Colombia solo jugaría en Medellín y está cerrado.



Los jugadores que regresan. Habíamos cercado un grupo de jugadores que eran del club, con el fallo las definiciones de la confección de la plantilla dependerán de lo deportivo, porque antes estábamos en el plano jurídico. Tenemos que aguantar hasta el 15 de febrero. Los acercamos al equipo con el fin de tenerlos esta temporada, pero habrá que mirar los 25 profesionales y los 5 jugadores juveniles que quedan. Tendremos muchos jugadores juveniles que tendrán más protagonismo.



El mal 2018. Los equipos tienen ciclos. Después de ganar varias ligas locales y la Copa Libertadores se entró en un periodo de ajustar. Tuvimos un 2018 turbulento en lo deportivo y en lo jurídico. Año duro en lo deportivo. Se hizo una apuesta, pero con esa pérdida del título contra Tolima y la sorpresiva eliminación con Atlético Tucumán en la Libertadores se generó una inestabilidad y a partir de ahí el ambiente hizo que nos quedáramos eliminados contra Leones. Es por eso que nos anticipamos, madrugamos a contratar a Autori para que tuviera más semanas de trabajo.



El calendario. No estamos de acuerdo. Votamos en blanco. En un año de Copa América, de tanta saturación, en dónde nosotros tenemos que afrontar previa de Libertadores el campeonato debió tener menos fechas. Este semestre hubiera sido igual al del año pasado y a final de año que volvieran los cuadrangulares. Los equipos colombianos queremos avanzar en los torneos internacionales. Seguramente pediremos aplazar la tercera fecha.



Carlos Queiroz. Buen técnico que conocemos de hace mucho tiempo, me he enterado que ya está como casi listo. Los clubes colombianos tienen que tener técnicos nacionales, pero hay que agradecer cuando vienen esos técnicos del extranjero.



