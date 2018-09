‘Todo lo que viene para Millonarios es cada 72 horas’: Russo

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, dio sus impresiones luego de la derrota 2-1 de su equipo contra Bucaramanga, en la fecha 12 de la Liga. Las probabilidades de clasificar entre los ocho primeros se está cerrando y los azules nada que pueden ganar.

“El partido fue parejo, los dos tuvimos situaciones. Para mí, se definió en una pelota parada que es un error nuestro, pero después tuvimos situaciones y no pudimos convertir. No supimos mantener la diferencia de ponernos arriba en el marcador y ahí es donde nos cuesta. En pequeños errores se definen los partidos”, dijo Russo, en conferencia de prensa.



Como es habitual, el argentino dijo que a su equipo le está faltando ser más efectivo en la zona de ataque: “Erramos mucho en los últimos 20 o 30 metros de la cancha y no estuvimos precisos. Una pelota parada define todo. Después de hoy, empezamos a pensar en todo lo que viene. Creo que hoy hicimos muchas cosas bien para llevarnos algo más, pero esto es fútbol”.



Russo defiende que el equipo sigue en la pelea por todos los torneos que empezó el semestre y seguirá haciéndolo: “Los 3 torneos que pelea Millonarios. Nosotros le apostamos a lo que jugamos. Millonarios es un club grande y no puede decir “esto lo dejo de lado”, con la nómina que tiene, debe saber llevar las competencias. Sabemos que es difícil, pero no nos damos vencidos por ninguna. Todo lo que viene para Millonarios es cada 72 horas, si Dios quiere”.



