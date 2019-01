‘Argentina es un buen lugar para dar el paso a Europa’: Luis Díaz

El guajiro Luis Díaz es uno de los nombres que más suenan en el mercado de fichajes de inicio de año. Luego de proclamarse campeón con Junior a final de año, sus buenas actuaciones en la Copa Suramericana y su talento, River Plate estaría muy interesado en contar con sus servicios, algo que no le es ajeno.

“Estamos manejando el tema porque quieren quedarse conmigo, lo estamos manejando. Si juego la Libertadores aquí, allá no me pueden inscribir. ‘Teo’ (Gutiérrez) me ha hablado bien del equipo y la hinchada, eso es importante”, aseguró Díaz en entrevista con ‘Win Sports’.

El futbolista afirmó que todo lo están manejando los directivos del Junior y su representante y que Argentina es un buen destino para luego ir al fútbol europeo.



“El tema lo están manejando los directivos y mi representante, no se sabe todavía en dónde voy a quedar, pero esperamos que sea lo mejor para nosotros y el club. Los pasos se dan de a poco, Argentina es un buen lugar para dar el paso a Europa. Junior quiere contar conmigo, pero hay propuestas”, añadió en esta entrevista.



Finalmente, Luis Díaz aseguró que salir campeón con Junior era uno de sus sueños y eso le sirvió para mostrarse al fútbol del exterior.



“Ser campeón era uno de mis sueños, también jugar un torneo internacional donde fui subcampeón, me di a conocer y ahora estoy haciendo las cosas bien, creo que fue algo importante para estar donde ahora estoy”, concluyó.



