‘Es solo un golpe no un nocaut. Hay que dejar todo’:  Lucas Pusineri

El técnico Lucas Pusineri aceptó que su equipo no repitió el trabajo que realizó el lunes pasado en Ibagué y, al contrario, reconoció las virtudes futbolísticas que tuvo el Junior para llevarse un triunfo justo (1-2) este jueves del estadio de Palmaseca.

Con mucha tranquilidad explicó que fue “un partido raro, en el que no pudimos encontrar el momento, la asociación en los circuitos que sabemos; jugamos ante un buen equipo, que tiene un buen juego de conjunto y buen pie. Después no pudimos revertir lo que ellos propusieron, se fueron los minutos y nos fuimos poniendo nerviosos”.



En cuanto a si carecieron de juego de conjunto o si Junior lo contrarrestó, aseguró que: “Nosotros teníamos en la memoria reciente en que el lunes que hicimos un muy buen partido, hoy no estuvimos con la misma intensidad, tuvimos muchos errores no forzados y cuando eso pasa el rival tiene la posibilidad de poder lastimarte. Creo que parte de los dos, nosotros que tuvimos algunos errores y que el rival estuvo bien, tenencia del balón, la agresividad. En el primer tiempo no inquietó tanto, salvo la jugada del penal, pero afortunadamente logramos el empate”.



Pusineri respondió la inquietud si cuesta mucho mantener un juego constante: “La irregularidad es parte del fútbol, sacando algunos equipos, los demás ganan y pierden partidos; no siempre se puede ganar y ser intensos y poder anotar la situaciones que se crean, yo no me puedo quedar en eso y tengo que levantar a los muchos pensando en los partidos que vienen, evidentemente que tenemos un cuadrangular y vamos a buscar en Medellín lo que perdimos acá”.

¿Después del primer tiempo qué le dijo al plantel? “Nosotros no pudimos inquietar, no tuvimos la verticalidad de partidos anteriores. En el primer tiempo fuimos bien gratificados con el empate, es difícil reponerse cuando no tuviste el control del juego, pero aun así nos fuimos con la alegría de haber empatado el encuentro; a partir de eso el rival merece felicitación porque fue eficaz, allí estuvo la diferencia entre ellos y nosotros”.



Acerca de cómo levantar el ánimo de sus jugadores enfatizó que “estamos con chances, el cuadrangular sigue, esto no es un mata-mata, vamos a recuperar físicamente a los futbolistas para hacer el mayor esfuerzo, esto es solo un golpe y no un nocaut, hay que dejar todo por la camiseta, por el grupo y por la institución. No se puede jugar bien siempre, no se puede ganar siempre. En las situaciones de gol ellos no fueron superiores a nosotros, pero sí en el juego asociado. Jamás uno trata en lo posible de ceder al rival la posesión, la posesión se gana y a partir de eso el rival lo hizo mejor que nosotros”.

La buena respuesta del cuadro tiburón dejó una apreciación del técnico gaucho: “No sé si es una cuestión del técnico o de futbolistas, independientemente del cambio de entrenadores, Junior es el último campeón del fútbol colombiano. Nos toca corregir y decirnos la verdad porque así tenemos la posibilidad de superar los errores”.



Pese a que se perdieron tres puntos fundamentales en condición de local, de lo que viene sostuvo que “mientras nosotros tengamos chances vamos a estar atentos, alerta, esto termina hoy y ya mañana estamos pensando 72 horas para enfrentar a Nacional, lo que hoy perdimos de local lo iremos a buscar de visitantes. Debemos pensar en digerir y pensar en lo que viene. En el fútbol cuando hay chances matemáticas siempre hay posibilidad, lo que perdimos acá hay que buscarlo por fuera, no es una expresión de deseo, es una realidad”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces