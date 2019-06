Julio Comesaña, un hombre que ya sabe cómo ganar la Liga con Junior

Ya no es Julio Avelino, sino Julio IX Comesaña. El DT con más periodos al frente del Junior, ganador de dos estrellas, va desde este este sábado por la tercera. Cuando volvió, hace poco más de un mes, lo hizo convencido de que podía volver a estar arriba.

“Yo me imaginaba que el equipo tenía con qué estar en la final, no lo dije por quedar bien con nadie, porque ni en el Junior me habían llamado para nada, pensaba que debía estar en la final estando yo o no estando. Afortunadamente se dio esto y nos da tranquilidad”, dijo el barranquillero nacido en Montevideo.



Comesaña no ha visto cosas muy diferentes con respecto a lo que dejó en diciembre, cuando logró el octavo título del Junior: “He encontrado cosas que ya conocía, he encontrado respuestas necesarias, he encontrado hábitos de comportamiento. Cosas diferentes que me hayan sorprendido, no: encontré los mismos hombres, y los que no han competido y no estaban con nosotros han ido interpretando en el día a día el comportamiento del equipo”.



Junior no se confía de Pasto, que ya sacó un empate sin goles de Barranquilla este año. “Pasto es un equipo que ataca y defiende con eficacia, y ahí está todo dicho: hace los goles que necesita para ganar y por eso está en la final. Su entrenador mantiene cosas de la época de Equidad que muestran la línea de comportamiento y de juego que le gusta al entrenador, con jugadores para esas características. Es inteligente, eso lo tenemos claro”, expresó.



Julio IX es un barranquillero más y sabe que cuando el equipo está bien, el respaldo es enorme: “Aquí es donde Junior merece estar, por eso nos preparamos todos los días para disfrutar de estas finales. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, no dar papaya en la parte de atrás, y adelante tener mucha movilidad, mucha paciencia”.



DEPORTES