En Millonarios todos manejan las mismas excusas

Luego de nueve fechas de la Liga, Millonarios ocupa el puesto 12 de la Liga con 11 puntos, lleva cinco partidos sin poder ganar en El Campín, y más allá de los resultados su juego es preocupante ya que no genera opciones y se ve superado por sus rivales.

Este domingo, contra Junior empató 1-1, en gran medida, gracias a un fallo arbitral que le permitió ejecutar un penalti e igualar el juego. Sin embargo, en el equipo se presentan declaraciones generalizadas, en donde la mayor excusa para no ganar de local es que “los rivales vienen a cerrarse”.



“Los equipos que vienen a El Campín se cierran y defienden bien para jugar con nuestro nerviosismo y es nuestro deber descifrarlo. Jugamos con muchas ganas y actitud pero nos falta conectar juego y una tiene que ir atada a la otra”, dijo el DT Miguel Ángel Russo tras el juego.



Pero los jugadores también son repetitivos en lo que afirma su entrenador y le suman que las lesiones afectan el desarrollo normal de los partidos. “Las lesiones nos duelen mucho. Veníamos haciendo un partido bueno y se nos lesionan. Lo bueno es que hay recambio”, dijo Christian Marrugo.



Para Gabriel Hauche, uno de los refuerzos para este semestre, que apenas ha marcado un gol en la Liga con Millonarios, el “equipo no es un desastre, desastre es si no damos tres pases seguidos, pero el equipo se brindó al máximo”.



De igual forma contestó César Carrillo, quien dice que “se hizo todo lo posible para ganar, no hay ningún reproche, el grupo dio lo mejor, pero no la pudimos meter. Nos cuesta cuando los equipos vienen a cerrarse”.



Quedan diez fechas de la Liga y todo apunta a que Millonarios vuelva al mismo punto del semestre pasado: la eliminación. Mientras jugadores y cuerpo técnico se excusan en temas que deberían estar superados tras cinco fechas sin poder ganar en su casa.



