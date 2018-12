‘Era un partido de final y lo jugamos como tal’: Teo Gutiérrez

Los jugadores del Junior estallaron en júbilo tras el final del partido en el cual golearon al Medellín 4-1 y obtuvieron gran parte de la cuota para ganar el título de la Liga. Teófilo Gutiérrez, Jarlan Barrera y James Sánchez, protagonistas de los goles, hablaron tras el encuentro.

“Medellín juega muy bien y los compañeros se confundieron un poco, pero esto es un equipo con categoría con personalidad. Sabíamos que en el segundo tiempo iban a estar desgastados, esta es una cancha difícil y lo aprovechamos. Era un partido de final y lo jugamos como tal ahora a descansar y pensar en lo que viene. La gente se merecía esto y fue un espectáculo lindo”, dijo Gutiérrez, autor del tercer gol.



Y añadió: “La presión y poder encontrar los espacios fueron las claves para llevarnos esta ventaja. Jarlan no metió gol porque no quiso, le quedaron tres y no pudo. Nosotros estuvimos ahí y las metimos”.



James Sánchez, quien puso el 2-0a parcial dijo: "Queríamos buscar un resultado como el de hoy, en el primer tiempo estuvimos muy ansiosos, lo hablamos en el entretiempo, llegaron los goles y buscamos siempre ampliar el marcador".



Además habló de su gol de cabeza, tras un tiro de esquina: “Fuimos con toda la fe del mundo a anotar, sabemos que tenemos buen juego aéreo y fue un bonito gol que nos dio tranquilidad.”



Finalmente, Jarlan Barrera figura del partido dijo: “en el primer tiempo jugamos al contragolpe, cosa que no es nuestra costumbre ni a lo que la gente está familiarizada; en el segundo fuimos Junior”.



